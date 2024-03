MONTAGNA VDA: CAPPELLA DI SAN GRATO A ISSIME CON LE RACCHETTE DA NEVE

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a ISSIME.

CAPPELLA DI SAN GRATO CON LE RACCHETTE DA NEVE

Nei giorni scorsi la neve è arrivata, dopo il congruo periodo per l’assestamento questa può essere un’idea, informarsi sempre prima delle condizioni della neve e valutare il bollettino valanghe.

Bella escursione sopra al paese che ci porta all'inizio dello spettacolare vallone di San Grato.

Il percorso prende il sole del mattino e nelle giornate fredde la cosa non può che essere piacevole.

Il percorso nella parte bassa segue completamente la strada automobilistica, nella parte finale invece risale dei prati abbastanza ripidi sino alla cappella di San Grato, la discesa invece è effettuata completamente lungo la strada rurale.

A seconda delle capacità, e delle condizioni della neve, nella seconda parte ognuno può scegliere quale dei due itinerari percorrere in salita e/o in discesa.

In caso di neve scarsa è consigliabile salire con i ramponcini.



Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/cappella-di-san-grato/

