MONTAGNA VDA: CORGNOLAZ – LOD – CHENEIL

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a CHAMOIS.

CORGNOLAZ – LOD – CHENEIL



Questa escursione collega due località, Chamois e Cheneil, non raggiungibili in auto.

Il lago Lod, che troviamo dopo una mezz’ora di salita, è posizionato in una bella conca molto aperta.

La traversata verso Cheneil ci offre un bellissimo panorama sulla Valtournenche e sul Cervino, che domina sullo sfondo.

Il percorso, dopo una prima parte in salita sino al Col di Cheneil, prosegue con alcuni saliscendi sino a raggiungere la stupenda conca di Cheneil, dove è possibile pranzare.

Il ritorno si effettua per lo stesso percorso.

