MONTAGNA VDA: PASSO ZUBE - GRESSONEY-LA-TRINITE’

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a GRESSONEY-LA-TRINITE’ con lo scialpinismo.

PASSO ZUBE

Classica gita effettuabile sia nel periodo di apertura degli impianti partendo dal Gabiet (con impianti aperti non è consentito risalire le piste) oppure con impianti chiusi direttamente da Staffal.

Il percorso descritto parte dal Gabiet, logicamente in discesa si seguono le piste sino a Staffal.

Nella prima parte si segue l'apposito percorso creato dalla Monterosa Ski per gli scialpinisti.

Essendo, nella seconda parte un itinerario non tracciato, non è scaricabile dal sito la traccia gps e la stessa non è visibile sulla APP.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/passo-zube-scialp/