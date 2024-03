Anna Fosson e l'importanza del Cerimoniale come comunicare attraverso immagini e simboli

L'evento, intitolato “Il Cerimoniale, attraverso immagini e simboli, come forma di comunicazione al servizio delle Istituzioni”, vedrà protagonisti il sindaco Gianni Nuti e la cerimonialista Anna Fosson. In questa occasione, i due relatori si confronteranno sulle principali nozioni del cerimoniale, approfondendo e spiegando la razionalità delle diverse regole che governano le relazioni all'interno degli Enti pubblici.

Particolarmente rilevante è il contributo di Anna Fosson, già direttrice della Struttura Comunicazione istituzionale e Cerimoniale della Presidenza della Regione e membro della delegazione nazionale dell’Associazione nazionale cerimonialisti Enti pubblici. Il suo impegno nel delineare le linee guida del cerimoniale istituzionale si riflette anche nella sua opera "L’Essentiel: guida pratica al cerimoniale per i Comuni della Valle d’Aosta", realizzata in collaborazione con il Celva.

L'iniziativa non solo offre un'opportunità unica per approfondire le sfumature e i dettagli del cerimoniale, ma sottolinea anche l'importanza di una corretta gestione delle relazioni istituzionali. Attraverso immagini, simboli e aneddoti, il dialogo tra il sindaco Nuti e Anna Fosson si propone di gettare luce su un aspetto fondamentale della vita pubblica, evidenziando come una comunicazione efficace sia la chiave per il successo delle istituzioni. In un'epoca in cui la comunica-zione assume un ruolo sempre più centrale, l'evento del 14 marzo rappresenta un'opportunità preziosa per riflettere sull'importanza del cerimoniale e dell'esperienza di Anna Fosson nel promuovere una gestione istituzionale consapevole e rispettosa delle tradizioni.