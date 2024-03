Magic Skipass vince il premio Lagazuoi WIMA

Un premio che conferma la validità di questa iniziativa nata con l'obiettivo di promuovere la pratica dello sci nelle stazioni delle piccole località montane, valorizzare il territorio e renderlo accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Non solo. Il successo del Magic Skipass dimostra come la collaborazione tra enti pubblici e privati, unita a una visione innovativa del turismo montano, possa portare a risultati concreti e duraturi.

Dalle nevi incontaminate di Antagnod al fascino autentico di Valgrisenche, 11 borghi montani si sono uniti per offrire un'esperienza unica: 6 giornate di sci a un prezzo vantaggioso (100€ per gli adulti), accompagnate da un'ora di lezione con un maestro di sci. E non solo: sconti sugli alberghi convenzionati, tariffe agevolate per i ragazzi under 14 e skipass omaggio per i bambini under 8.

Numeri da record per questa stagione invernale: oltre 1700 appassionati di montagna hanno già usufruito del Magic Skipass, generando un importante indotto turistico per i borghi coinvolti. Oltre 8.000 le giornate di sci in più rispetto alla stagione precedente, a dimostrazione di come la magia delle valli valdostane, anche quelle più piccole, possa conquistare tutti.

Il Magic Skipass rappresenta un esempio eccellente di collaborazione e innovazione nel settore turistico montano, e siamo entusiasti di vedere il suo impatto positivo continuare a crescere nel tempo.