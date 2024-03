GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta ha approvato l’atto integrativo all’accordo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

È stata approvata la Convenzione tra la Regione e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA della Valle d’Aosta per lo svolgimento, per il tramite dell’Amministrazione regionale, delle procedure selettive uniche, limitatamente al reclutamento di alcuni profili professionali.

È stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale dell’organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione per il periodo 2024/2026. L’aggiornamento del Piano dà la possibilità di attivare le procedure assunzionali necessarie.

È stata approvata l’estensione in orario notturno del servizio di elisoccorso, con i conseguenti necessari adeguamenti dell’orario di apertura dell’aeroporto regionale “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per un periodo sperimentale di 7 mesi. L’atto consentirà alla società AVDA SpA di procedere all’assunzione di personale qualificato per garantire nella fascia notturna l’operatività dei servizi di rampa, security e safety dell’aeroporto regionale, limitatamente all’attività dell’elisoccorso.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il rendiconto delle spese ammissibili a contributo in conto impianti per gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento degli immobili del patrimonio agricolo, completati da Struttura Valle d’Aosta S.R.L. – Vallée d’Aoste Structure S.A.R.L.

È stato approvato il Programma di identificazione del bestiame, per il 2024, presentato dall’Association régionale éleveurs valdôtains-AREV, per una spesa complessiva di 300 mila euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata, per il 2024, la realizzazione del Piano degli interventi per la manutenzione ordinaria nel settore delle opere di pubblica utilità, gestito dall’Assessorato, prorogato per il triennio 2024/2026. Con l’atto sarà possibile assumere il personale a tempo determinato gestito dal Dipartimento Infrastrutture e viabilità, impiegato per la realizzazione del piano di interventi diretti a favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche nonché interventi di piccola manutenzione generalmente lungo le strade regionali. Il costo complessivo è di 908 mila e 200 euro.

È stato concesso un contributo di 165 mila euro all’Unité des communes valdôtaines Mont-Emilius, a titolo di concorso finanziario alle spese relative agli interventi di manutenzione sulle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Nello specifico, si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della pista ciclopedonale denominata “VELODOIRE”.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’aggiornamento, per il 2023, del Piano di attuazione regionale (PAR) a valere sul Programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), nell’ambito delle politiche attive del lavoro e formazione del PNRR. La decisione permetterà di procedere con le successive fasi volte all’attuazione del PAR e alla conseguente assegnazione delle risorse in favore della Valle d’Aosta relative a milestone e target raggiunti.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione autonoma Valle d’Aosta alla società Struttura Valle d’Aosta Srl – Vallée d’Aoste Structure S.à.r.l”. L’approvazione del disegno di legge consente di ottimizzare la disciplina inerente alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare.

Inoltre sono stati approvati i regolamenti della 55° Foire d’été, prevista per il 3 agosto 2024, e della 71° Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione, in calendario dal 20 al 28 luglio 2024.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO