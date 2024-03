Il Circolo Valdostano della Stampa promuove la conoscenza sulla radioterapia oncologica

Il Circolo Valdostano della Stampa, sempre in prima linea nell'approfondimento delle tematiche cruciali per la comunità, ha il piacere di annunciare un evento straordinario dedicato alla radioterapia oncologica.

L'evento, dal titolo "La Radioterapia Oncologica, Questa Sconosciuta…", si preannuncia come un'occasione unica per approfondire le conoscenze su un argomento di fondamentale importanza per la salute individuale e collettiva. Ad arricchire la serata sarà la presenza del Dr. Fernando Munoz, rinomato Direttore della Struttura di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale Parini di Aosta.

La carriera professionale del Dr. Munoz è una testimonianza vivente dell'impegno e della competenza necessari nel campo della radioterapia oncologica. Laureatosi con il massimo dei voti in Medicina e chirurgia presso l'Università spagnola di Valladolid, il Dr. Munoz ha successivamente ottenuto una specializzazione di alto livello presso l'Università di Torino. Con una vasta esperienza internazionale e una produzione scientifica di oltre trecento ricerche pubblicate su riviste nazionali e internazionali, il Dr. Munoz si è affermato come una figura di spicco nel panorama medico-scientifico.

Parte integrante del Comitato scientifico dell'Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta e della Fondazione per la Ricerca sul Cancro della Valle d'Aosta, il Dr. Munoz è un punto di riferimento essenziale per garantire cure di qualità e tempestive nel trattamento dell'oncologia. La sua presenza all'evento rappresenta un'opportunità unica per il vasto pubblico valdostano di accedere a conoscenze e competenze di alto livello, spesso riservate agli specialisti del settore.

Il Circolo Valdostano della Stampa invita con fervore gli Organi di Informazione, i Soci e tutti i Cittadini interessati a partecipare a questa serata conviviale, volta a promuovere la diffusione della conoscenza sulla radioterapia oncologica e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute come diritto fondamentale di ogni individuo e della comunità nel suo insieme.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segretaria Margherita Garzino al numero 335.5416466 o il Presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016.

L'evento si prospetta come un momento significativo per il Circolo Valdostano della Stampa e per l'intera comunità valdostana, testimoniando il costante impegno verso la promozione di una informazione di qualità e la diffusione di conoscenze cruciali per il benessere di tutti.