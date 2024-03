IL CENTRO PER LE FAMIGLIE APRE LO SPAZIO STUDIO

Da gennaio è gestito in co-progettazione dalle Cooperative Sociali La Libellula, Noi & gli altri, La Melagrana e dall’associazione di promozione sociale Forum delle associazioni familiari della Valle d’Aosta.

L’azione del Centro è trasversale e rivolta a ciascuna tipologia di famiglia e ad ogni singolo membro di esse, mira a valorizzare lo scambio di competenze e a promuovere il protagonismo familiare. Lo spazio in via Federico Chabod 9 ad Aosta è aperto a tutte le famiglie presenti sul territorio nella loro universalità. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.00 le sale offrono la possibilità di incontri informali per momenti di gioco, attività e dialogo. Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 15.00 è attivo in presenza il Punto Famiglia, connessione del Centro con i servizi sociali e sanitari.

Con un’attenzione alla fragilità e vulnerabilità, rappresenta il luogo di prima accoglienza delle famiglie per una lettura dei bisogni al fine di attivare le risorse necessarie e orientare ai servizi di supporto. L’obiettivo è quello di favorire un maggior benessere delle famiglie attraverso la costruzione di una rete tra Punti Unici di Accesso, Istituzioni Scolastiche e le altre organizzazioni presenti sul territorio.

A partire dal 13 marzo sarà avviato lo Spazio Studio per svolgere i compiti in compagnia, per potenziare il proprio metodo e per socializzare. Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 si rivolge agli studenti e alle studentesse della scuola primaria; dalle 16.30 alle 18.30 apre ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado (le scuole medie). Entrambe le proposte prevedono un numero massimo di 12 persone.

La partecipazione è gratuita e prevede l’iscrizione obbligatoria al link https://forms.gle/LHV79jinLM3QXzUa7. Chi frequenta la Secondaria di Secondo Grado (le Superiori) può rivolgersi al centro per prenotare una stanza per lo studio o per i lavori di gruppo accedendo al link https://v2.schedeo.it/book/info@centrofamiglievda.it.

Dall’8 marzo si svilupperà il percorso “Suono e danzo con te” dedicato ai genitori e ai figli e figlie nella fascia 4-10 anni. E’ un progetto di musicoterapia che vuole favorire il dialogo e la reciprocità attraverso l’utilizzo del linguaggio della musica e del movimento. Il ciclo prevede 6 incontri, il primo venerdì 8 dalle 17.30 alle 18.30. Gli appuntamenti proseguiranno con gli stessi orari il 22 marzo, il 5 e il 19 aprile, il 3 e il 17 maggio.

La partecipazione è gratuita e necessita di iscrizione al link https://forms.gle/46YK6mF4ZhhBE6yr8. Per partecipare alle attività del Centro per le famiglie è necessario effettuare un’iscrizione che vale per l’intero nucleo familiare. Per informazioni è possibile contattare gli operatori al numero 3711665371 negli stessi orari di apertura dello spazio, oppure tramite mail info@centrofamiglievda.it.