BiblioRencontres – Cineforum: proiezione del film “Mystery Train” Incontri gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti

Quest’opera cinematografica è composta da tre episodi che si svolgono la stessa notte a Memphis. Le storie sono collegate dalla presenza di un fatiscente albergo, l’Arcade Hotel, che funge da punto di riferimento del film. La scelta di ambientare la pellicola a Memphis è cruciale, poiché la città stessa diventa un personaggio nel racconto. La sua architettura storica, i suoi quartieri pittoreschi e la sua cultura musicale unica si integrano perfettamente nella trama e contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Il film verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. La proiezione sarà aperta da un’introduzione e chiusa da un’analisi con dibattito a cura dei membri di AIACE.

Dopo un prima rassegna dedicata al cinema europeo contemporaneo, questa seconda edizione di BiblioRencontres – Cineforum ha voluto proporre un viaggio spazio-temporale nei territori della commedia cinematografica americana, dagli anni ’60 fino agli anni 2000, attraverso sei grandi film di grandi maestri del cinema. Gli appuntamenti in programma vogliono essere un’occasione per trasmettere curiosità e passione nei confronti della settima arte, per aprire un dialogo collettivo attorno all'opera filmica e per avviare un confronto a più voci che sappia affiancare la visione all’osservazione critica. Con l’idea di provare a diventare l’algoritmo del catalogo della videoteca e la volontà di rinsaldare il legame tra la cittadinanza e l’offerta cinematografica promossa dal Sistema Bibliotecario valdostano, per ogni titolo presentato ai partecipanti verrà rilasciato un flyer con la scheda del film, l'elenco delle opere dello stesso regista presenti in catalogo e alcuni consigli di titoli che presentano affinità con l’opera vista.

La prossima e ultima proiezione:

Sabato 6 aprile 2024, ore 16.00. A serious man dei fratelli Coen (2009)

Un film che segue la vita di Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), un professore di fisica che affronta una serie di sfortune esistenziali mentre cerca di trovare un significato della propria vita ebraica. Un'opera surreale e filosofica che interroga la fede, la moralità e il significato della vita. Un esempio della maestria dei Coen nell'intrecciare elementi comici e drammatici per affrontare questioni profonde in un contesto contemporaneo.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti.

Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274802 - email: brao-cultura@regione.vda.it