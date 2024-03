Per gli studenti valdostani un giorno di vancanza in meno rispetto ai loro colleghi

Dopo le festività di dicembre, gennaio e febbraio, gli studenti si preparano a una nuova pausa nelle lezioni e nelle attività educative che si protrarrà per un periodo interessante e ricco di significato. Quasi tutte le regioni italiane vedranno un'interruzione dalle lezioni che va dal giovedì 28 marzo al martedì 2 aprile inclusi, segnando un breve periodo di riposo per gli studenti. Sarà solo mercoledì 3 aprile che gli studenti torneranno alle loro aule, pronti per affrontare la fase finale del trimestre.

Tuttavia, questo breve ritorno alla routine sarà seguito da una serie di festività pasquali che aggiungeranno ulteriore colore al calendario scolastico. Con la Domenica delle Palme che cade il 24 marzo, seguita da Pasqua il 31 marzo e, subito dopo, il lunedì dell'Angelo, ossia Pasquetta, il 1° aprile, gli studenti avranno l'opportunità di immergersi nelle tradizioni e nelle celebrazioni di questo periodo così significativo.

Dopo queste festività, gli studenti si troveranno di fronte a un lungo periodo di lezioni senza interruzioni significative fino al 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. Questo giorno sarà accompagnato da un ponte che regalerà agli studenti un meritato respiro, offrendo loro l'opportunità di ricaricare le energie e godersi un breve momento di relax.

Nella nostra regione, oltre alla celebrazione nazionale della Festa della Liberazione, è già prevista una sospensione delle lezioni per il 26 e 27 aprile 2024. Questo bel ponte consentirà agli studenti e al personale scolastico di immergersi appieno nelle celebrazioni legate al 25 aprile, riflettendo sull'importanza storica di questo evento.

Infine, per quanto riguarda la chiusura dell'anno scolastico, le scuole della Valle d'Aosta, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado, concluderanno le loro attività rispettivamente il 6 giugno e il 30 giugno. Questi momenti segnano non solo la fine di un periodo di studio e apprendimento, ma anche l'inizio di un'estate ricca di opportunità per gli studenti di esplorare, imparare e crescere al di fuori delle mura scolastiche.