Il Teatroro Angrogna fa tappa a Torre Pellice

Prossimo appuntamento a Torre Pellice, alla Foresteria Valdese dove, alle 14.30 di sabato 9 marzo , su iniziativa dell'AUSER Valpellice, Marisa, Maura e Jean Louis proporranno il recital "Siamo sempre sotto processo" Tre donne, in epoche diverse, lottano per un mondo più giusto, libero e solidale.

Un mondo che ancora non c'è, ed ora più che mai a rischio non soltanto in Italia, ma in gran parte di un' Europa senza memoria e facile preda del neofascismo. Lo spettacolo, con ingresso libero, verrà riproposto a Villar Pellice il 26 aprile e, con ogni probabilità, a Grumes in val di Cembra a fine luglio e a Maniglia di Perrero ai primi di agosto.