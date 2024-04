Progetti ambiziosi per l’Associazione Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin

Nel cuore delle suggestive terre alpine, un gruppo di anime creative e appassionate si è riunito recentemente per tracciare il percorso verso un futuro di rinascita e prosperità. L'incontro, guidato da figure di spicco come il Presidente Francis Buffille, il Segretario e Tesoriere Pierre Allio, e il Responsabile del CAI-GEB (Circolo Unicredit) e del CAI sottosezione di Torino, Lodovico Marchisio insieme alla sua compagna, la talentuosa cantante e fotografa Roberta Maffiodo, ha gettato le basi per la riattivazione delle attività dell'Associazione AASAA, temporaneamente sospese a causa della pandemia dal 2020.

L'incontro ha avuto lo scopo principale di promuovere una proficua e fiorente ripartenza delle attività dell'Associazione AASAA, temporaneamente interrotte dal 2020 con la pandemia, tra le quali l'evento annuale del Salone Internazionale del Libro al Moncenisio, la cui ultima edizione risale a luglio 2019.

L'Associazione si è posta come importante obiettivo la ricerca di volontari e di attive risorse che possano aderire, sostenere e collaborare vivamente ai progetti futuri organizzati da essa.

In questa sede, è stato inoltre confermato l'appuntamento per sabato 11 maggio alle ore 16 a Perosa Argentina (To) in via Roma 55 presso la Lilium Art Gallery, la presentazione del libro autobiografico Guarigioni d'Amore (raffigurato in varie copie nella foto allegata) da parte dei tre coautori Lodovico Marchisio, Roberta Maffiodo (entrambi protagonisti della vicenda) ed Edi Morini, in occasione del Pomeriggio Letterario. Nell'evento sopra citato, successivamente ai saluti di Giuliana Salvai (titolare della Galleria) e del Presidente Buffille, prenderanno parola i tre autori che, insieme ai loro collaboratori, saranno disponibili a rispondere ad eventuali domande e curiosità del pubblico a cui verrà offerto un rinfresco al termine dell'incontro.