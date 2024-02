Iniziativa educativa unica: Dare un nome ai lupi del Parco Naturale Mont Avic

Il Parco Naturale Mont Avic sta lanciando un concorso straordinario, pensato per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, dall'infanzia al secondo ciclo, in un'esperienza educativa e didattica senza precedenti. L'obiettivo? Dare un nome ai due magnifici esemplari di lupo (Canis lupus italicus), che trovano dimora nel Centro visitatori del Parco, a Covarey (Champdepraz).

Ogni classe avrà il privilegio di scegliere due nomi, uno per la femmina adulta e uno per il cucciolo maschio, e di proporli attraverso il modulo online entro il 31 marzo 2024, raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/Y1jGVJdvagQgyVk2A.

Una volta raccolte tutte le preziose proposte, si procederà con la selezione dei nomi tramite votazione, aperta a tutti tramite i canali social del Parco. Questo processo non solo coinvolgerà attivamente la comunità, ma offrirà anche l'opportunità a chiunque di contribuire all'individuazione dei nomi che trascineranno l'identità di questi lupi nel tempo.

La classe vincitrice avrà l'onore di essere contattata direttamente dall'Ente Parco per partecipare alla cerimonia di premiazione e al "battesimo" ufficiale dei lupi. Ogni studente riceverà un gadget personalizzato del Parco e una cartolina esclusiva raffigurante i due lupi, mentre il nome della classe sarà commemorato su un pannello informativo che racconterà la storia di questi affascinanti animali.

Ma non finisce qui! Anche coloro che parteciperanno alla votazione saranno ricompensati: verranno estratti due fortunati vincitori, ognuno dei quali riceverà un premio speciale e avrà l'opportunità di partecipare alla cerimonia di premiazione e al "battesimo" dei lupi.

Questa straordinaria iniziativa non solo promuove la consapevolezza ambientale e la conoscenza della fauna locale, ma offre anche un'opportunità unica per gli studenti di essere protagonisti attivi nella protezione e valorizzazione del patrimonio naturale. Per ulteriori informazioni e contatti sul concorso, è possibile scrivere a centrovisitatori@montavic.it.