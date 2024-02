…. è che adesso, sto attraversando un momento difficile….

Quante volte abbiamo ascoltato questa esternazione dal partner, da un amico, da un familiare, da un figlio.

Quante volte abbiamo noi stessi esternato questa preoccupazione.

E allora che dire,

che fare?

Beh, si potrebbe sempre sperare che le cose cambino, ed appellarsi all'impermanenza degli orientali.

Nel suo saggio “La pratica della libertà”, Joseph Goldstein ci invita a:"...riconoscere che tutto quanto sorge è per sua natura destinato a cessare".

Certo, è un concetto che non può confortare molto.

Ma qualcosa può fare. E qualcosa è sempre meglio di niente.

Alle volte ad esempio, le madri mettono al mondo i loro figli.

Capita spesso. Ma non sempre.

Alle volte infatti le madri mettono al mondo figli che non sono i loro ma della società.

E ciò, nella storia dell'umanità, è sempre accaduto. Da che Mondo è Mondo, come si dice.

Non c'è niente di sbagliato o perverso, sia ben chiaro. È nella natura dell'uomo. Ed accade pertanto che i figli non delle madri, quelli cioè che sono figli della società la rispecchiano, la società, in tutto e per tutto.

Il fiato della cinciallegra che canta condensa con l'aria fredda (ph.Mikhail Kalinin) Ne consegue che se questi figli della società vengono al mondo in un tempo proficuo di interessi, di valori e di progresso questi figli sono una benedizione per le madri. E per gli esseri umani tutti.

Se invece costoro nascono in un tempo come il nostro ricco di disvalori, di rabbia, di violenza, d'indifferenza e di degrado, per le madri sono figli difficili e per gli altri uomini sono un problema da riconoscere, affrontare e superare confidando che tutto quanto sorge è per sua natura destinato a cessare.

E così quel che può aiutare in certi momenti, quelli cosiddetti "difficili" è cercare di vedere oltre.

Con un po' di sforzo si può vedere quel che l'apparenza non mostra.

In certe condizioni, con un po' di impegno, si può vedere, ad esempio, il canto della cinciallegra.

Non è difficile ma per farlo ci si deve sforzare a cercare una cinciallegra, attendere che giunga il freddo ed infine, con serenità, attendere che canti.

Allora potremo vedere il suo canto librarsi nell'aria.

Allora saremo andati oltre alle apparenze.