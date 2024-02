ALLARME: Nuova truffa su whatsapp e sms mette a rischio mamme e genitori e conti bancari!

l'allarme si diffonde in tutta la rete: una nuova e subdola truffa sta prendendo di mira gli utenti di WhatsApp, ma sono soprattutto le mamme a essere nel mirino dei truffatori, esponendole al rischio di essere ingannate e derubate delle loro informazioni più sensibili.

Il messaggio che scatena il panico è semplice, ma pericoloso: "Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è quello nuovo, quindi salvalo e cancella l'altro". Una richiesta innocua in apparenza, ma che nasconde un pericoloso inganno. Chi cade nella trappola risponde al messaggio solo per trovarsi sommerso da una valanga di richieste ulteriori, tutte mirate a raccogliere dati personali o addirittura ad estorcere denaro.

Le richieste variano dall'invito ad accreditare fondi per il carburante dell'auto, fino alle richieste di denaro perché "le credenziali bancarie sono state perse insieme al vecchio numero". Un'escalation di richieste fraudolente che mettono a repentaglio la sicurezza finanziaria e personale delle vittime.

Ma c'è speranza: le truffe su WhatsApp possono essere riconosciute e respinte con un po' di attenzione. È fondamentale non rispondere mai a questi messaggi e cancellarli immediatamente, eliminando anche il numero dell'utente truffatore.

La sicurezza dei nostri dati e delle nostre famiglie è in gioco. Bisogna essere astuti e vigili per evitare di cadere nella rete dei truffatori. Diffondete questo messaggio a tutti i vostri contatti per proteggere chi amate.