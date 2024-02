La Chambre promotore di sviluppo economico nella Valle d'Aosta attraverso investimenti sostenibili

Il prossimo martedì 5 marzo, alle ore 14,30, si terrà presso la sala Cogne della Pépinière d’Entrprises di Aosta un seminario di grande rilevanza dal titolo "Fare Investimenti in Valle d’Aosta", organizzato dalla Chambre Valdôtaine. Questo evento si propone di offrire un'opportunità di approfondimento sui vari strumenti disponibili per le imprese, forniti dalle istituzioni finanziarie e dagli enti pubblici, con l'obiettivo di indirizzare le risorse verso un'economia sostenibile.

Il Presidente della Camera di Commercio, Roberto Sapia, sottolinea l'importanza di questo seminario, che sarà diviso in diverse sezioni. La prima parte sarà dedicata agli scenari economico-finanziari specifici della Valle d’Aosta, con particolare attenzione all'analisi fornita dalla Banca d’Italia. Inoltre, si discuterà dell'importanza dei principi di sostenibilità nell'ambito degli investimenti aziendali e nella governance delle imprese, con contributi dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta e da Unioncamere.

Successivamente, verranno presentati interventi più tecnici finalizzati a illustrare i diversi strumenti di supporto disponibili per le imprese, messi a disposizione dal sistema bancario, dalle leggi regionali e dai Confidi. È un'occasione preziosa per comprendere appieno le opportunità e le risorse a disposizione delle imprese locali, al fine di favorirne lo sviluppo sostenibile.

La partecipazione al convegno è aperta a imprese, professionisti, associazioni ed enti interessati, ed è gratuita previa registrazione al link fornito, fino ad esaurimento posti. È da sottolineare che il convegno è accreditato per il rilascio di 3 crediti formativi per l'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili, rendendolo ancora più interessante per coloro che desiderano approfondire le proprie competenze in questo settore.