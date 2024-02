Bando di Concorso per Assunzione Dirigente presso l'ARER

L'ARER, Agenzia Regionale per l'Energia della Regione Valle d'Aosta, comunica l'apertura di un bando di concorso pubblico, mediante esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente con qualifica unica dirigenziale, destinato a ricoprire un incarico di secondo livello dirigenziale presso il Servizio Tecnico e Utenza.

Il concorso è aperto a tutti coloro che possiedono una laurea magistrale in ingegneria civile o edile, architettura o titoli equipollenti, come specificato nel bando completo.

Il processo di selezione prevede diverse fasi, tra cui un accertamento linguistico preliminare seguito da prove d'esame, sia scritte che orali.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online entro le ore 23:59 del 2 aprile 2024, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del bando.

Il testo completo del bando di concorso e il link per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito ufficiale dell'ARER (www.arervda.it), nelle sezioni dedicate alle news e agli avvisi relativi ai concorsi pubblici. È inoltre possibile ritirare il bando presso gli sportelli dell'ARER situati in Via C. Battisti 13 ad Aosta, dal lunedì al venerdì, con orario 9:00-12:00 e il giovedì anche dalle 9:00 alle 16:00 (tel. 0165/516611).