Aloisi doveva ricordare ai valdostani di essere ancora vivo

Fratelli d'Italia, ospitando i suoi deliri, ha ricordato la sua matrice. Potevano evitare.

Noi di ADU VdA ricordiamo che durante una dittatura, pochi hanno ilcoraggio di dire di NO, subito e sempre: persone coraggiose che segnano la via. Altrettantoimportanti sono però coloro che, dopo una presa di coscienza, decidono di percorrere quellavia, di dire un NO dopo aver detto troppi sì.

Questa è stata la storia di molti partigiani edanche degli ex internati militari italiani.

Chanoux era il capo della resistenza valdostana ed è morto da antifascista in una prigione del regime.