Villeneuve: Approvato progetto risanamento viadotto

Il viadotto, risalente alla fine degli anni ‘90, presenta uno sviluppo complessivo di circa 125 m ed è composto da 5 campate con un impalcato in calcestruzzo armato avente una larghezza complessiva di 10 metri e consente il collegamento tra la strada statale n. 26 e la viabilità regionale di accesso alle vallate di Valsavarenche e di Rhêmes.

Il progetto prevede, sulla base degli esiti delle ispezioni eseguite nel corso del 2020/2021 e delle successive indagini eseguite sul manufatto, l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sull’intero viadotto.

"Nello specifico - ha precisato l'assessore Davide Sapinet -i lavori consistono nel ripristino corticale di tutte le strutture in calcestruzzo armato, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la sostituzione dei sicurvia e degli appoggi esistenti, il rifacimento dei giunti stradali e del manto in conglomerato bituminoso, oltre che l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione stradale"

La durata dei lavori è stimata in circa 16 mesi con chiusure contenute del viadotto, in modo da limitare i disagi agli utenti della strada, per la posa dell’impermeabilizzazione dell’impalcato, la sostituzione degli appoggi e dei giunti stradali.

L’intervento è finanziato per un importo di 1 milione e 100 mila euro a valere su fondi assegnati dallo Stato nell’ambito del Programma per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade nell’area interna Alta Valle” e per un importo di euro 350.000,00 su fondi del bilancio regionale.

“I lavori – precisa l’Assessore Davide Sapinet (nella foto) - si inseriscono nell’ambito di un articolato e impegnativo programma promosso dall’Amministrazione regionale per la verifica e la manutenzione dei ponti e viadotti presenti lungo la rete viaria di competenza della regione. Tale piano ricomprende anche gli interventi già approvati di risanamento dei ponti di Hône, di Avise sulla Dora Baltea nonché del viadotto sulla SR 2 di Champorcher"”.

Nel prossimo periodo è previsto l’avvio della procedura di affidamento dei lavori al fine di iniziare l’intervento tra l’autunno del corrente anno e i primi mesi del 2025.