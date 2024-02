Partecipazione delegazione VDA ai Campionati della Cucina Italiana a Rimini

Tutto pronto per le varie competizioni che si svolgeranno durante i CCI2024 di Rimini. Anche quest’anno la Valle d’Aosta parteciperà alle varie gare con una folta delegazione di concorrenti, intenti a mettersi in gioco per valorizzare le proprie abilità e gestire al meglio le tensioni in gara. Molti di essi hanno già partecipato alle scorse edizioni: dopo l’oro assoluto dello scorso anno, la coppia Salerno-Salmin proverà a bissare il risultato sfidando agguerriti e preparati partecipanti pronti a toglier loro lo scettro di campioni.

Anche lo studente del quinto anno dell’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste Julian Mella, nella categoria Miglior Allievo, proverà a ripetersi dopo l’ottimo risultato dello scorso anno (medaglia d’oro e secondo posto), mentre Martin Magnino cercherà di ottenere, attraverso la valorizzazione della Fontina DOP, una prestigiosa medaglia gareggiando nella categoria K1.

Nella categoria Street Food, il Team Aosta composto da Danilo Salerno, Irene Berriat e Simone Salmin proverà a migliorare la medaglia d’argento dello scorso anno e dovranno confrontarsi con il Team “Enjoy”, new entry di quest’anno, degli scaltri e coraggiosi studenti dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste del quinto anno Michele Meynet, Alessio Michelini e Pietro Margiotta.

Nuova avventura anche per Giuseppe Cardullo, che gareggerà nella categoria K3 cucina calda vegan mentre anche per Cristina Pietrosanti sarà una partecipazione da ricordare in quanto sarà anche per lei la prima sua partecipazione ai campionati italiani.

Come già anticipato, quest’anno protagonista della categoria K1, cucina calda, sarà la Fontina DOP, prodotto d’eccellenza della nostra regione. Ai 70 concorrenti il compito di dimostrare la loro abilità nel creare piatti di alta qualità utilizzando questa materia prima, valorizzandone al meglio il sapore e la versatilità.

I presidenti Masullo e Billia augurano ai concorrenti un grande in bocca al lupo per la loro avventura: - tutta la Valle d’Aosta vi sosterrà e sarà al vostro fianco. Orgogliosi di voi! -

Ecco le date ed i concorrenti che saranno in gara:

Domenica 18 febbraio 2024

Street Food: Danilo Salerno, Simone Salmin e Irene Berriat con il Team Aosta

Street Food: Michele Meynet, Alessio Michelini e Pietro Margiotta con il Team “Enjoy”

Miglior Allievo: Julian Mella

Miglior Lady Chef: Cristina Pietrosanti

Lunedì 19 febbraio 2024

K3 Cucina calda vegan: Giuseppe Cardullo

Mistery Box: Danilo Salerno e Simone Salmin

Martedì 20 febbraio 2024