Fontainemore unico comune in gara per la Valle d’Aosta tra i 20 borghi d’Italia

Il comune di Fontainemore è stato selezionato tra i 20 borghi in competizione per conquistare il titolo di “Borgo dei Borghi 2024”. Questa è un'opportunità unica per rappresentare la nostra bellissima Valle d’Aosta.

La puntata che andrà in onda domenica 18 febbraio 2024 sarà una testimonianza del legame profondo che gli abitanti di Fontainemore hanno con il loro territorio, mostrando con fierezza e felicità ciò che lo rende speciale. Vi invitiamo a sintonizzarvi su Rai 3 e a guardare la trasmissione “Kilimangiaro”, dove avrete l'occasione di conoscere meglio la nostra comunità e le sue meraviglie.

Inoltre, vogliamo condividere con voi un'importante opportunità: dal 25 febbraio 2024, al termine della trasmissione, fino alla mezzanotte del 17 marzo 2024, avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza e votare per Fontainemore. Per farlo, vi invitiamo a registrare gratuitamente su RaiPlay e a visitare il sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ per votare il nostro comune.

La parteci-pazione al voto partecipazione è fondamentale per far vincere questo presti-gioso titolo e a far conoscere al mondo intero la bellezza e l'unicità di Fontainemore e della Valle d’Aosta.

Non perdete l'occasione di far sentire la vostra voce e di sostenere il nostro comune.

La procla-mazione del borgo vincitore avverrà durante una serata speciale in prima serata il 31 marzo 2024.