Chamois: Gusto, Maschere e Magia - Il Carnevale Ambrosiano 2024

Questo fine settimana, il profumo invitante dei prodotti del forno comunale invaderà le strade del paese, offrendo una varietà di delizie tra cui pane nero, plumcake, torcetti e molto altro ancora. Questi prelibati manufatti saranno disponibili presso la struttura che si distingue come protagonista dell'evento transfrontaliero Lo Pan Ner.

Il pane nero, simbolo della tradizione culinaria locale, si unisce a una vasta selezione di dolci artigianali per deliziare il palato dei visitatori, offrendo un assaggio autentico della cultura gastronomica di Chamois. L'atmosfera vibrante e festosa del Carnevale Ambrosiano si fonde perfettamente con l'ospitalità genuina di Chamois, creando un'esperienza indimenticabile per chiunque decida di partecipare a questa festa unica.

Ma le sorprese non finiscono qui! In aggiunta alle prelibatezze culinarie, l'Ufficio Turistico invita tutti a partecipare a un'entusiasmante gara mascherata a coppie su sci, che si terrà questo venerdì 16. Un'opportunità imperdibile per sfoggiare le proprie maschere più creative mentre si scivola lungo le piste innevate, tra risate e divertimento.

E per chi ama lo spettacolo, sabato 17 sarà un giorno da segnare sul calendario, poiché il mago filantropo Tric E Trac si esibirà in piazza a Corgnolaz. Un evento magico che promette di incantare grandi e piccini con illusioni straordinarie e performance indimenticabili. Un'occasione unica per lasciarsi trasportare nell'affascinante mondo della magia e della fantasia.

Per ulteriori informazioni su queste emozionanti attività e per scoprire tutto ciò che il Carnevale sugli Sci 2024 ha da offrire, vi invitiamo a consultare i volantini allegati. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere momenti indimenticabili immersi nella bellezza delle montagne di Chamois e nell'atmosfera festosa di questa tradizione secolare.