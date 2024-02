Un furgone sulle piste da sci a La Thuile

Ieri verso le ore 17.30 il comando Stazione Carabinieri di La Thuile è stato attivato in quanto segnalata la presenza di un furgone Renault master grigio con targa polacca che stava percorrendo una pista da sci.

Il conducente non curante dell’intimazione a fermarsi da parte dei pisteur, i quali erano in servizio sulla pista 7 del Comprensorio Espace San Bernardo sopra Pont Serrand, stava montando le catene per continuare la salita convinto di arrivare in Francia.

Poco dopo una pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto ed ha fermato il mezzo per farlo uscire dalle piste.

Il conducente un cittadino Bielorusso 24enne in regola con i documenti di guida è stato identificato e sottoposto alla prova dell’alcol test con esito negativo.

Il mezzo è stato accuratamente ispezionato e all’interno è stato rinvenuto del materiale tessile che doveva essere trasportato in Francia corrispondente alla documentazione in possesso dell’uomo.

Lo stesso condotto presso il Comando Stazione di LA Thuile è stato sanzionato in violazione a due articoli della legge Regionale n. 9 del 1992 per un totale di 200 Euro, l’uomo dopo aver pagato le sanzioni ha ripreso la marcia verso il traforo del Monte Bianco.