Sarre: Crollano pannelli del soffitto palestra scuola Montan

Non c'è stata la tragedia ma la preoccupazione è ancora viva dopo che nella palestra della scuola dell'infanzia e primaria 'Venance Bernin' di Sarre, situata nella frazione Le Montan. Come riportato dall'Agenzia ANSA, la struttura è risultata inagibile dal venerdì scorso a causa dell'incidsente. Un infiltrazione d'acqua ha causato il gonfiamento di tre pannelli del controsoffitto in cartongesso, i quali si sono poi staccati, cadendo sul pavimento. Fortunatamente, nessuno era presente al momento del crollo, avvenuto tra la sera di giovedì scorso e la mattina del giorno seguente.

L'assessora comunale all'Educazione, Lorenza Palma, ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti, spiegando che è in corso un lavoro intenso per ripristinare la struttura. Si prevede che la palestra torni agibile entro giovedì prossimo, in coincidenza con la riapertura delle scuole. Nonostante l'incidente, le autorità si stanno impegnando al massimo per garantire la sicurezza degli studenti e degli insegnanti, assicurando che saranno adottate tutte le misure necessarie per evitare situazioni simili in futuro.