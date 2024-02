A Saint-Barthélemy è tornata la neve

oltre 15 centimetri di neve appena caduti e le previsioni dei prossimi giorni rassicurano gli operatori turistici di Saint-Barthélemy che domenica 18 febbraio organizzeranno una nuova edizione del Gran Tor enogastronomico.

L’evento è dunque confermato, nella località turistica del comune di Nus le piste di fondo sono tutte aperte e battute, compreso lo splendido anello del Gran Tor che misura 30 chilometri.

L’abbinata sci di fondo ed enogastronomia torna con i due tradizionali percorsi, quello “degustazione” che prevede l’ingresso in pista e i passaggi ai tre ristori (Alpe Champcombre, Alpe Pierrey, Rifugio Magià) e quello “crono” che include anche la rilevazione del tempo e il servizio di sciolinatura. Per tutti buono pasto, gadget ricordo e festa finale nella zona del centro dello sci nordico.

Nessun orario di partenza prefissato, il via sarà libero tra le 9 e le 13 e si potrà sciare sia in passo alternato, sia in tecnica libera. Alle 18 verranno premiati i migliori costumi.

Le iscrizioni (25 euro per gli adulti - 20 euro per gli under 18) possono essere effettuate sulla pagina Geoticket (https://www.geoticket.it/<wbr></wbr>regions/valle d’aosta/120) o su app, entro il 16 febbraio.