Storico Carnevale di Ivrea: Si entra nel clou con il passaggio dei poteri

Giovedì Grasso: si entra nel clou dello Storico Carnevale di Ivrea. Giovedì 8 febbraio, come da tradizione, appuntamento in piazza di Città per il Passaggio dei poteri civili dal Sindaco di Ivrea al Generale e la Calzata del Berretto Frigio. A seguire la sfilata del Corteo Storico con Visita al Monsignor Vescovo presso il Seminario Maggiore e la Visita al Sindaco in piazza di Città. E, ancora, la Festa dei bambini in piazza Ottinetti e in piazza Maretta, la fagiolata Cuj d’via Palma e l’Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese. Gran finale dalle 21: la città in festa con bande e Marching band.

BANDE IN PIAZZA

Torna dopo diversi anni un momento di festa dedicato alle famiglie la sera del giovedì grasso. Per dare il via ai giorni clou di Carnevale, la città si fa sentire: a partire dalle 21.00, le vie e le piazze del centro storico e del Borghetto saranno animate dalla musica e dalle performance di otto fra gruppi musicali itineranti e marching band. Gli artisti partiranno da punti diversi della città, su entrambe le sponde della Dora, e sfileranno nelle vie e nelle piazze incrociandosi e coinvolgendo il pubblico.

«Tra le linee guida della Fondazione vi è il coinvolgimento di tutte le componenti della nostra festa, e non potevamo certo dimenticare un momento dedicato alla componente più numerosa, ossia il “popolo festante”. Dopo gli anni della pandemia, che hanno costretto a ridimensionare alcuni momenti del nostro Carnevale, abbiamo quindi voluto ripensare a un momento dedicato principalmente alle famiglie, partendo da alcuni eventi molto apprezzati e coinvolgenti del recente passato carnevalesco: la festa in maschera del giovedì grasso per tanti anni organizzata dagli “Amis ad piassa dla Granaja” e la serata del lunedì dedicata alle bande, ideata e portata avanti per diversi anni dal Consorzio organizzatore sotto la guida di Elvio Gambone» spiega Davide Borla, Responsabile storico e artistico dello Storico Carnevale di Ivrea.

E così, dopo le limitazioni degli ultimi anni, in città si torna a fare festa a 360° con esibizioni che includono non solo musica, ma anche coreografie e giocoleria, per uno spettacolo poliedrico, pensato per coinvolgere e conquistare un pubblico eterogeno.

«Quest’anno, tenendo conto della necessità di adeguarsi ai tempi, per rinnovare sempre la nostra festa e mantenerla viva e coinvolgente per un pubblico di ogni età, abbiamo pensato di riproporre una grande festa di popolo e di piazza la sera del giovedì grasso, anche se non più necessariamente in maschera, ma con la presenza di quattro street band e quattro marching band che sfileranno e si esibiranno nelle vie e piazze del centro storico e del Borghetto, partendo da punti diversi della città e coinvolgendo il pubblico in danze, spettacoli e musiche di vario genere: funky, pop, folk, balcanica, popolare, bandistica e molto altro» conclude Borla.

Appuntamento quindi per giovedì sera dalle 21.00 per assistere alle esibizioni di: La Cürva Street Band; Bandakadabra; Zastava Orkestar; Brianza Parade Band; General Vincent Marching Band; Triuggio Marching Band; Girlesque Street Band e FC Streetband.

LE BAND PROTAGONISTE

La Cürva Street Band

Dieci musicisti e tanti background musicali diversi per un’espressione unica e sempre originale. La Cürva Street Band ha nella strada il suo palcoscenico preferito e negli anni ne ha percorsa davvero tanta. Originari di Carisio (VC), i suoi componenti amano viaggiare su e giù per l’Italia e in giro per l’Europa presentando un repertorio che spazia tra musica Folk, Jazz, Swing, New Orleans Style, Latino-americano, anni 60, Jive & Surf e Rock ‘n’ Roll fino ai grandi successi del momento. www.lacurvaband.com

Bandakadabra

Bandakadabra: il loro nome è una promessa che unisce musica e magia e basta ascoltarli per capire il perché. Questa surreale piccola orchestra di fiati e percussioni sa affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale ed è attiva in tutta l’Europa. Bandakadabra vanta collaborazioni importanti con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Goran Bregovic, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel, cantautore e voce dei Subsonica. www.bandakadabra.<wbr></wbr>org

Zastava Orkestar

Musica, teatro e giocoleria si mescolano nelle esibizioni di Zastava Orkestar, gruppo di strumenti acustici formato da musicisti dell’Alta Maremma. Il loro repertorio comprende brani della tradizione popolare balcanica, ma anche arrangiamenti e composizioni originali, mentre le loro esibizioni prendono ispirazione dalle atmosfere dei film di Kusturiça. Insieme dal 2002, amano suonare e fare “spettacoli di strada”, che coinvolgano attivamente il pubblico in una festa collettiva. www.zastavaorkestar.com

Brianza Parade Band

“Quando la musica si fa guardare” è questo lo slogan che accompagna le esibizioni della Brianza Parade Band. Attiva da più di 15 anni, la band costituisce la formazione da parata e spettacolo del Corpo Musicale Santa Cecilia di Veduggio (MB). Ispirata ai Drum & Bugle Corps americani e membro dell’Associazione Italiana Italian Marching Show Band, Brianza Parade Band sa unire musica e spettacoli ad alto impatto coreografico. www.brianzaparadeband.it

General Vincent Marching Band

Un gruppo di circa 40 ragazzi con tanta voglia di divertirsi e divertire, si potrebbe raccontare brevemente così la General Vincent Marching Band. Nata nel 2006 a San Benigno Canavese (TO), questa banda propone un genere musicale moderno e travolgente e show intensi, capaci di coinvolgere e dare il meglio di sé in presenza di un grande pubblico. Giovanissimi, con un’età media sotto i vent’anni, vantano una vivace scuola allievi che unisce alla musica nella sua proposta attività di formazione sia palestra sia sul campo. www.vincenzorobaudi.it

Triuggio Marching Band

Divulgare l’educazione musicale, favorire la socializzazione e diffondere valori positivi quali la responsabilità personale, il rispetto e la cooperazione. Sono questi gli obiettivi della Triuggio Marching Band, la banda di ispirazione statunitense nata nel 2004 che nelle sue performance unisce musica, coreografie ed effetti scenici. Il loro credo? Trasformare l’energia di ciascuno in puro ritmo. www.triuggiomb.it

Girlesque Street Band

Girlesque Street Band è la prima e unica formazione italiana del genere tutta al femminile. La band nasce nel 2021, a San Miniato (PI) con l’obiettivo di portare una ventata rosa in un panorama dominato per lo più da gruppi maschili. Il giocoso riferimento al mondo del burlesque racchiude invece la voglia di fare spettacolo in maniera irriverente e travolgente. La formazione è composta da strumenti a fiato (legni e ottoni) e percussioni e propone un repertorio che spazia dal ragtime e dal jazz sino ai generi pop. www.facebook.com/<wbr></wbr>GirlesqueStreetBand

FC Streetband

L’avventura della FC Streetband prende il via nel 2018, ma le radici di questa band portano molto lontano. Il gruppo musicale appartiene infatti alla Filarmonica Chierese, nata intorno al 1870 e conosciuta come Banda Regina Margherita poiché la Madrina era proprio la Regina Margherita di Savoia! Alla base della band il desiderio di portare la musica per le strade, attraverso un repertorio fresco e contemporaneo. www.filarmonicachierese.<wbr></wbr>wordpress.com

Giovedì 8 febbraio 2024, Giovedì Grasso: il Programma in dettaglio

ore 09.00

Visita del Generale con lo Stato Maggiore, Pifferi e Tamburi e gli Alfieri alle scuole di Ivrea.

Termine della visita presso la scuola elementare Fiorana per il tradizionale pranzo.

ore 14.00

Passaggio dei poteri in piazza di Città.

Nel Palazzo Municipale il Sindaco affida simbolicamente i poteri civili della Piazza al Generale.

Lettura dell’Ordinanza del Generale da parte del Sostituto del Gran Cancelliere.

Calzata del Berretto Frigio.

ore 15.00

Feste dei bambini in piazza Ottinetti e in piazza Maretta. Giochi e animazione.

ore 15.00

Partenza della Marcia.

La Marcia procede secondo il seguente percorso: corso Cavour, corso Nigra, Borghetto, piazza Gioberti, via Arduino, via Palestro, corso Massimo d’Azeglio fino alla Chiesa di San Lorenzo per poi tornare in centro e raggiungere piazza Castello attraverso via Palma e via delle Torri.

ore 16.15

Visita al Monsignor Vescovo presso il Seminario Maggiore.

Il Corteo Storico viene ricevuto in Vescovado dove il Generale presenta gli Ufficiali e gli Abbà ai quali viene porto il rituale dono.

ore 17.30

Visita al Sindaco in piazza di Città.

La Marcia scende al Palazzo Municipale dove nella Sala Dorata il Primo Cittadino riceve l’omaggio dei piccoli Priori e offre loro i doni di rito.

ore 17.45

Generala in piazza Città.

Al termine del giro i Pifferi e Tamburi eseguono la Generala in onore del Generale.

ore 18.00

Visita del Generale e dello Stato Maggiore alla Fagiolata di via Palma (via IV Martiri).

ore 18.30

Cerimonia dell’investitura degli Oditori et Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese

ore 21 Bande in Piazza. Sfilata ed esibizione di Street Band e Marching Band per le vie e le piazze del centro storico: via Palestro, Piazza Ottinetti, Piazza di Città, via Arduino, Piazza Maretta, Borghetto.