RIAPERTO AL TRAFFICO IL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO (Video)

Si è svolta oggi, giovedì 30 maggio, la cerimonia di riapertura al traffico del Colle del Piccolo San Bernardo, situato a circa 2.200 metri di altitudine sul livello del mare. Questo importante passo montano, che collega Italia e Francia, è stato nuovamente reso accessibile grazie all'impegno congiunto delle squadre di Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e del gestore stradale francese, che hanno lavorato instancabilmente per rimuovere gli ultimi metri di neve che ancora coprivano il confine di Stato. La loro collaborazione ha permesso l'apertura del colle e il passaggio dei primi veicoli, un evento tanto atteso da residenti e turisti.

Durante la cerimonia, si è assistito al consueto scambio di strette di mano tra i dirigenti, funzionari e operatori dei rispettivi gestori, che nelle ultime settimane si sono dedicati con grande dedizione alle operazioni di sgombero neve lungo le tratte di competenza. La scena ha visto protagonisti non solo i lavoratori, ma anche i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e le Autorità provenienti da entrambe le nazioni. Tra i presenti per Anas, spiccavano il Presidente Edoardo Valente e l'Amministratore Delegato Aldo Isi, che hanno espresso il loro orgoglio per il lavoro svolto e l'importanza di questa riapertura per la comunità.

La statale 26 “della Valle d’Aosta”, chiusa per la stagione invernale dallo scorso 2 novembre, è quindi ufficialmente riaperta al traffico a partire dalla località Les Suches, nel Comune di La Thuile. La riapertura della strada rappresenta un evento di grande rilievo, non solo per la mobilità locale, ma anche per il turismo e il commercio transfrontaliero. Il Colle del Piccolo San Bernardo, infatti, è una via di collegamento cruciale che facilita gli scambi culturali ed economici tra Italia e Francia.

La cerimonia di oggi ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione transfrontaliera nella gestione delle infrastrutture stradali. Le autorità italiane e francesi hanno ribadito il loro impegno a continuare a lavorare insieme per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade che uniscono i due paesi. La sinergia tra Anas e il gestore stradale francese è un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa portare benefici tangibili alle comunità locali.

Con la riapertura del Colle del Piccolo San Bernardo, si apre una nuova stagione di scambi e incontri tra Italia e Francia, favorendo non solo la circolazione dei veicoli, ma anche il rafforzamento dei legami culturali e sociali tra le due nazioni. La presenza delle Forze dell'Ordine e delle autorità durante la cerimonia ha ulteriormente sottolineato l'importanza strategica di questa infrastruttura, che non solo facilita il movimento delle persone e delle merci, ma rappresenta anche un simbolo di amicizia e collaborazione tra i due paesi.