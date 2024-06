Due donazioni da 15.000 euro complessivi destinate alle strutture di oncologia e radioterapia oncologica dell’Ospedale “Parini” di Aosta

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha ricevuto due donazioni da 15.000 euro totali destinate alle Strutture di Oncologia e di Radioterapia oncologica dell’Ospedale “Parini” di Aosta. La somma è stata donata dalle associazioni valdostane DBZ e Stelle di Stelle con l’obiettivo di acquistare un pulmino per il trasporto dei malati oncologici, in particolare della Bassa Valle, quando devono effettuare i trattamenti in ospedale.

"Questa donazione ci permetterà di ridurre le difficoltà logistiche che i pazienti e le loro famiglie, soprattutto se residenti in zone più disagiate, lontane dall’Ospedale, affrontano quotidianamente – dicono la dott.ssa Marina Schena, Direttore della Struttura Oncologia, e il dott. Fernando Munoz, Direttore della Struttura di Radioterapia oncologica -. Un pulmino dedicato non solo faciliterà gli spostamenti per le terapie di chemioterapia e radioterapia, ma garantirà anche un supporto morale e psicologico, mostrando che non sono soli nella loro lotta contro il cancro. Siamo profondamente toccati dalla solidarietà dimostrata e la utilizzeremo con la massima responsabilità, per il bene dei nostri pazienti”.

Cédric Tampan, presidente della DBZ, associazione no-profit nata a marzo del 2023 dall’unione di famigliari ed amici per mantenere vivo il ricordo di David Tampan supportando il reparto di Oncologia dell’Ospedale Parini di Aosta, spiega: “Questo reparto con tutti i suoi medici e operatori è stato vicino a David durante la sua lotta contro il cancro e tutti i giorni aiuta chi sta ancora combattendo. Siamo fieri di chiudere questo primo anno con una donazione di 11.000,00 euro e ci teniamo a ringraziare dal profondo del cuore la comunità di Courmayeur e della Valdigne che attraverso donazioni libere su una piattaforma di fundraising, cassette delle offerte, partnership, eventi e attività ci ha permesso di arrivare a questo grande risultato. Ringraziamo inoltre tutte le aziende che ci hanno aiutato e tutti i singoli donatori che con un'offerta hanno contribuito a questa raccolta. La nostra missione continua anche quest'anno portando avanti la raccolta per contribuire nuovamente alle necessità del reparto oncologico e per diventare un punto di riferimento sempre più presente per la nostra comunità”.

Tommaso Mittiga, dell’associazione Stelle di Stelle: “La nostra associazione è nata in memoria di mia moglie Irene Cortivo. La nostra missione è aiutare per quanto possiamo il reparto di Oncologia del nostro ospedale dove io ho accompagnato molte volte mia moglie per i trattamenti e dove ho visto il grande lavoro e la grande umanità di tutta l’équipe. In particolare per noi è importante contribuire per rispondere ai bisogni dei malati e delle famiglie. Continueremo a raccogliere fondi con l’obiettivo dell’acquisto di un mezzo destinato al trasporto dei malati”.