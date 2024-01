L’incontro è organizzato da Maria Angela Danzì, deputata al parlamento europeo Non Iscritta, che del collegamento intervallivo di Cime bianche pensa che “non abbia ragion d'essere: il Vallone si trova in Zona di protezione speciale (Zps) di conservazione prevista da Rete Natura 2000 dove è vietata la costruzione di nuovi impianti e piste. E secondo la giurisprudenza - aggiunge - una deroga non è ammissibile”. Per Danzì la Regione Valle D’Aosta dovrebbe pensare a progetti di valorizzazione del territorio e di sviluppo compatibili con gli oggettivi effetti dei cambiamenti climatici e "attrezzare aree ancora vergini" scegliendo "una forma di turismo diversa dallo sci, usando risorse come l'Interreg".

Danzì ha invitato i colleghi europarlamentari a partecipare all’incontro promosso “per sensibilizzare cittadini e investitori, e quante persone più possibile, sulla tutela delle aree incontaminate e protette e sulla conservazione del paesaggio alpino, che rappresenta un singolare esempio di biodiversità”.



PROGRAMMA

10h45 - Saluti di apertura: MEP Maria Angela Danzì

Presentazione del progetto fotografico: "L'Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche", con Annamaria Gremmo, Marco Soggetto, Francesco Sisti

1° panel: il punto di vista della politica

- MEP Tiziana Beghin - (Non Iscritti)

- MEP Jutta Paulus - (Verdi)

- Erika Guichardaz - (Consigliera regionale Valle d'Aosta)

- Emanuela Beacco - (Avvocata)

Conclusioni: MEP Maria Angela Danzì

2° panel: il punto di vista degli stakeholder

- Marco Onida - (già Segretario generale della Convenzione delle Alpi)

- Gabriella Suzanne Vanzan - (Vice presidente di Mountain Wilderness International)

- L⁠ode Beckers - (Segretario generale di International Union of Mountaineering Associations)

- J⁠an Cools - (Membro di UIAA Mountain Protection Commission)

Conclusioni: MEP Maria Angela Danzì

Modera: Giulia Torbidoni (AGI)