IT-ALERT: Nuovi test di allarme dal 22 Gennaio - Focus sulla Valle d'Aosta

Il nostro Paese si appresta a una nuova serie di test per il sistema di allarme pubblico IT-alert, e la Valle d'Aosta sarà coinvolta in queste simulazioni. Tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, saranno simulate tre diverse tipologie di emergenza: il collasso di una grande diga, un incidente industriale rilevante e, per la prima volta, un incidente nucleare oltre i confini nazionali.

I test riguarderanno specifiche aree, tra cui la Valle d'Aosta, e avranno lo scopo di valutare la risposta del sistema di allarme in situazioni di rischio specifico. Nella settimana dal 22 al 26 gennaio, il messaggio di test raggiungerà i cellulari delle persone nelle aree target, simulando le seguenti emergenze:

22 gennaio, ore 12: Incidente nucleare al di fuori dei confini nazionali. Regione Piemonte e Valle d'Aosta: Torino, Aosta e province limitrofe.

23 gennaio, ore 14.30: Incidente rilevante a stabilimenti industriali (Direttiva Seveso). Regione Toscana e Valle d'Aosta: Stabilimento TOSCOCHIMICA, Comuni interessati: Prato (PO) e Campi Bisenzio (FI).

24 gennaio, ore 12: Incidente rilevante a stabilimenti industriali (Direttiva Seveso). Regione Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna e Valle d'Aosta: Stabilimenti vari con Comuni interessati.

25 gennaio, ore 12: Incidente rilevante a stabilimenti industriali (Direttiva Seveso) e Collasso grandi dighe. Regione Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta: Stabilimenti vari con Comuni interessati e Collasso grandi dighe.

26 gennaio, ore 12: Incidente rilevante a stabilimenti industriali (Direttiva Seveso) e Collasso grandi dighe. Regione Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta: Stabilimenti vari con Comuni interessati e Collasso grandi dighe.



Le date dei test potrebbero variare in caso di attività di protezione civile per allerte meteo-idro in atto o situazioni di emergenza. L'obiettivo è garantire che il sistema di allarme sia pronto a rispondere efficacemente a specifiche minacce nella regione della Valle d'Aosta.