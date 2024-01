Donati 1.100 € a Missione Sorriso VdA Clown Dottori dalla Pro Loco di Saint-Oyen

Donazione di 1.100 € a Missione Sorriso VDA Clown Dottori dalla Pro Loco di Saint-Oyen.

“Ho ricevuto la telefonata in merito a questa donazione alcuni giorni fa. Per qualche frazione di secondo sono rimasta senza parole per lo stupore. Vedere che c’è questa attenzione al nostro operato mi tocca sempre molto profondamente. - dichiara Stefania Perego Presidente di Missione Sorriso.

"Iniziare il 2024 in modo così significativo è davvero di buon auspicio per un anno che sarà speciale poiché festeggeremo il nostro ventennale nel mese di giugno. Ringraziamo di cuore la Pro Loco di Saint-Oyen per questa azione benefica inaspettata, per la fiducia che ci viene dimostrata.

Gesti come il vostro sono fondamentali e dimostrano grande sensibilità verso il mondo del volontariato, siete per noi una spinta motivazionale", conclude Stefania Perego.