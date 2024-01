Chiabotto (Fima Confcommercio) seconda casa come bene rifugio o per locazioni brevi

Secondo il report dell'Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2023, condotto in collaborazione con Nomisma e promosso da Fimaa Confcommercio, le compravendite e le locazioni nel settore turistico registrano un aumento del 2,9% rispetto al 2022. Questo trend positivo si manifesta in maniera più marcata nel segmento delle seconde case, rispetto a quello delle abitazioni residenziali.

I dati mostrano che nel corso del 2023, il prezzo medio per un'abitazione turistica in Italia si attesta a 2.820 euro al metro quadrato commerciale, evidenziando un incremento annuo del 4,6%. Le località di montagna si confermano in cima alle preferenze, con un particolare rilievo nel panorama immobiliare.

Alberto Chiabotto, Presidente di Fimaa Confcommercio Valle d'Aosta, commenta questa tendenza: "Confermiamo che anche in Valle d'Aosta l'andamento è positivo per la seconda casa, vista sia come investimento che come 'bene rifugio'. Tuttavia, i risultati legati alla prima casa mostrano una situazione meno rosea, influenzata dal 'super bonus' che ha compresso i prezzi degli immobili da ristrutturare, a vantaggio di quelli già ristrutturati o semi-ristrutturati".

Chiabotto sottolinea che i risultati dell'Osservatorio confermano un ritorno degli italiani all'immobiliare a causa dell'incertezza della congiuntura economica generale. "La casa è vista non solo come un investimento remunerativo per le locazioni brevi, ma anche come un bene 'rifugio' di fronte alle incertezze del momento", conclude Chiabotto, evidenziando la duplice valenza della seconda casa nel contesto attuale.