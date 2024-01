Elenco rilevatori statistici VDA

E' stato pubblicato dal CELVA, in data 10 gennaio 2024, un Avviso per la costituzione di un elenco aperto di rilevatori per la realizzazione di indagini statistiche nei Comuni della Valle d’Aosta.

La pubblicazione dell’Avviso si inserisce nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Programma Statistico Nazionale ed è finalizzata a raccogliere le candidature per la creazione di un elenco aperto di rilevatori statistici, a cui i Comuni potranno attingere per affidare incarichi relativi allo svolgimento di indagini ordinarie e straordinarie promosse dall’ISTAT o di altre attività di indagine.

Possono presentare la candidatura per l’inserimento nell’elenco tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, tra cui il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o titolo equipollente, e la capacità di utilizzo di strumenti informatici. I candidati dovranno inoltre indicare una o più Aree territoriali per le quali si rendono disponibili a svolgere l’attività, tra le 9 aree individuate dall’Avviso.

Le domande possono essere presentate inviando una e-mail o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.celva.it oppure tramite raccomandata A/R.

L'elenco creato avrà una durata permanente e sarà possibile in ogni momento presentare la candidatura.

I Comuni interessati a svolgere indagini potranno richiedere al CELVA la lista dei nominativi idonei che hanno dichiarato la propria disponibilità a svolgere l’attività nell’area territoriale di riferimento.

Il bando e il modello per la presentazione della candidatura sono disponibili sul sito web del CELVA; per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Consorzio.