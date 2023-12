Aosta: Nuove norme di gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e Isole pedonali

Le recenti modifiche, presentate a fine settembre durante gli eventi dedicati alla Settimana europea della Mobilità, si concentrano principalmente sulla revisione dei permessi per alcune categorie professionali e sulla variazione degli orari nelle fasce serali e notturne, mirando a una gestione più flessibile ed efficiente delle ZTL.

Un punto centrale di questa riforma è la creazione di un nuovo sistema online di gestione delle pratiche, pianificato per entrare in vigore a partire dal mese di aprile 2024. Questo innovativo sistema consentirà l'ottenimento esclusivamente online dei contrassegni, come parte integrante della strategia di semplificazione amministrativa. Il nuovo portale, sviluppato dalla società In.Va, offrirà un accesso agevole grazie all'identità digitale, oltre a fornire un metodo sicuro e pratico per la regolazione dei pagamenti tramite il sistema PagoPA.

La transizione a questo nuovo sistema comporterà un'iniziativa di informazione preventiva rivolta a tutti i possessori di contrassegno. Saranno tempestivamente avvisati in modo da potersi accreditare nel nuovo sistema, consentendo loro di richiedere o rinnovare le autorizzazioni necessarie in modo rapido ed efficiente.

Una delle principali ricadute positive di questa transizione sarà la creazione di una nuova banca dati, la quale permetterà l'eliminazione di centinaia di permessi non più attivi o con dati obsoleti. Questa pulizia del database contribuirà a ridurre l'ingolfamento informativo, garantendo un'archiviazione più precisa e attuale delle autorizzazioni.

L'aggiornamento non solo mira a semplificare le procedure amministrative legate alle ZTL e Isole pedonali, ma anche a ottimizzare l'efficienza operativa, garantendo una gestione più fluida e aggiornata di tali aree urbane ad alto flusso di traffico.