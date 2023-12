Chiusura della Matterhorn Glacier Ride II

La nuovissima funivia Matterhorn Glacier Ride II, che collega Zermatt a Breuil-Cervinia, si appresta a una chiusura di tre mesi per lavori di manutenzione. Questa interruzione, pianificata dall'8 gennaio alla fine di marzo, è necessaria per la revisione dell'impianto, essendo una prassi standard dopo l'entrata in funzione.

Con una capacità di trasporto di 1.300 persone all'ora su dieci cabine, il collegamento offre una vista mozzafiato sopra il ghiacciaio del Teodulo, senza l'uso di tralicci.

La Matterhorn Glacier Ride II, una moderna funivia inaugurata a fine giugno, collega Zermatt a Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta. La struttura, che rappresenta una parte fondamentale del progetto complessivo "Matterhorn Alpine Crossing", si prepara a una chiusura di tre mesi per lavori di manutenzione a partire dall'8 gennaio, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Nouvelliste.

La chiusura temporanea è necessaria per eseguire una revisione completa dell'impianto, pratica comune dopo l'entrata in funzione di un nuovo sistema. I gestori della funivia ritengono che questa ispezione sia fondamentale per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell'impianto, specialmente considerando la sua natura stagionale, dove i mesi invernali rappresentano il momento più idoneo per tali interventi.

Matterhorn Glacier Ride II (Zermatt-Bergbahnen-AG)

La Matterhorn Glacier Ride II offre un'esperienza panoramica straordinaria: percorrendo 1,6 chilometri sopra il ghiacciaio del Teodulo, collega Testa Grigia a 3'458 metri di quota e il Piccolo Cervino a 3'821 metri. La sua velocità permette di superare un dislivello di 363 metri in soli quattro minuti, con dieci cabine in grado di trasportare fino a 1'300 persone all'ora. Un aspetto distintivo di questa funivia è la sua costruzione senza tralicci, sospesa sopra il ghiacciaio, offrendo una vista mozzafiato durante il viaggio.La Matterhorn Glacier Ride II rappresenta un passo significativo nel completare il collegamento tra i versanti svizzero e italiano del celebre Cervino. Questa nuova struttura si unisce alla Matterhorn Glacier Ride I, inaugurata nell'autunno del 2018, consolidando così il progetto complessivo "Matterhorn Alpine Crossing", che ha richiesto un investimento di circa 140 milioni di franchi.

Queste chiusure programmate per la manutenzione sono cruciali per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti, consentendo ai visitatori di godere di esperienze indimenticabili in un ambiente montano di grande bellezza e suggestione.