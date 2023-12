Al via una raccolta fondi per sostenere un progetto di riabilitazione fisica e psichica in alcuni ospedali ucraini

Potenziare i servizi di riabilitazione fisica-funzionale riguardante i traumi bellici e le patologie pregresse prevedendo la creazione di percorsi formativi per ausiliari alla fisioterapia. E’ questo l’obiettivo del progetto ideato e realizzato da Tropical Doctor (AVSFM) - Associazione Valdostana Solidarietà e Fratellanza con il Madagascar ONG ONLUS – in Ucraina, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta con una raccolta fondi.



Con l'acuirsi delle fasi di scontro del conflitto russo-ucraino, in Donbass è venuto tristemente a crearsi un nuovo contesto territoriale in forte sofferenza dal punto di vista medico e assistenziale. Tropical Doctor, di fronte a situazioni così critiche ed emergenziali non cessa il proprio impegno e si spende nella realizzazione di progetti per l’assistenza e la formazione di operatori sanitari di reparti di emergenza e terapie intensive a basse risorse o in contesti difficili, così da aiutare il processo di consolidamento di strutture che si trovano in situazioni di forte stress.

"Ogni giorno di guerra che passa in Ucraina la situazione non migliora di certo ma è sempre peggio e continuerà a peggiorare finché non arriverà la pace: l'attenzione dei media si sta allontanando ma i bisogni sono sempre più grandi, a tutti i livelli. Continuiamo ad aiutare chi soffre, questa è la nostra missione", spiega Marco Sarboraria, chirurgo d’urgenza e rianimatore all’Ospedale Parini di Aosta.

Nello specifico, questo progetto interessa due strutture. La prima è la "Khmelnytskyi Regional Specialized Children's House", istituto di assistenza sanitaria e sociale degli orfani e dei bambini allontanati dai genitori, bambini con disabilità dello sviluppo: i 110 bambini ospitati nell'istituto hanno malattie del sistema nervoso o psichica, malformazioni congenite e malattie croniche che richiedono riabilitazione a lungo termine. Il secondo è il “Veteran Hospital of Khmelnytskyi", grande ospedale traumatologico per feriti di guerra.

La riabilitazione fisica-funzionale riguarderà principalmente i traumi bellici, come ferite e amputazioni, e le patologie pregresse dei bambini, grazie alla creazione di percorsi formativi per ausiliari alla fisioterapia in grado di eseguire assistenza e manovre sotto indicazione e sotto la supervisione del fisioterapista.

Oltre a questo, tra le attività di Tropical Doctor si annoverano anche il recupero, il riutilizzo e l'invio di farmaci e beni utili nei diversi contesti come quello ucraino, nonché la funzione di collegamento tra diverse associazioni, onlus e ONG al fine di ottimizzare, condividere e gestire le risorse da dirottare in questi contesti estremi.

“Il progetto – nelle parole del Segretario generale della Fondazione comunitaria Patrik Vesan - getta un ponte di solidarietà tra la comunità valdostana e la comunità ucraina. È per questo che la Fondazione comunitaria ha deciso di sostenere l’iniziativa grazie alla generosità di una pluralità di donatori anonimi e la solidarietà della Cogne Acciai Speciali. Il progetto continua e ne seguiranno altri, dunque l’aiuto di tutti è sempre il benvenuto”.

Per sostenere il "Progetto di Ausilio alla riabilitazione fisica e psichica in periodo bellico presso i centri ospedalieri ucraini" è possibile donare attraverso PayPal o carta di credito/debito oppure con bonifico bancario indirizzato alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta.

