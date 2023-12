Nei giorni scorsi è stato siglato un Protocollo d'intesa tra Avis Valle d'Aosta e la Consulta Giovani BCC per azioni comuni di sensibilizzazione del dono e per collaborare insieme per l'organizzazione di eventi e momenti di promozione della donazione, soprattutto tra i giovani.

In particolare l'intesa ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti fra AVIS regionale Valle d’Aosta e la CONSULTA giovani BCC in merito alla reciproca collaborazione per la promozione e la diffusione nella popolazione della cultura del dono, dell’educazione alla salute e dei valori della solidarietà, dell’associazionismo e del reciproco sostegno e per la co-progettazione e la co-programmazione di specifiche iniziative.