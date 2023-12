Porte aperte all’École hôtelière

Il 2023 è stato un anno ricco di prestigiosi premi per l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste che con i suoi ragazzi ha girato l’Italia e l’Europa conquistando nuovi riconoscimenti e confermando quelli già ottenuti, attestandosi così tra le eccellenze italiane e internazionali nella formazione turistica.

Successo confermato dal +21% nel numero di richieste di ammissione al test di ingresso registrato quest’anno e l’attivazione di una terza classe prima, merito del tenace e costante lavoro di inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, un obiettivo e un sogno per tanti giovani, in particolare valdostani, regione dall’innata vocazione turistica.

Per far conoscere la propria, sempre crescente, offerta formativa, il convitto e gli spazi che ospitano le attività del programma didattico, la Scuola si prepara ad aprire le porte sabato 16 dicembre per il primo dei due Open Day (il prossimo è previsto il 12 gennaio 2024). La giornata si aprirà nella sede di via Italo Mus dalle ore 8:30 con la presentazione dei due percorsi didattici – Triennale e Quinquennale.

A seguire il tour del convitto, dei laboratori, nei quali sarà possibile vedere gli studenti all’opera nelle preparazioni, protagoniste della degustazione prevista al termine del tour presso il bar della scuola, e del campo sportivo, attrezzatissimo e molto grande, che ospita le attività sportive degli studenti dell’école.

Da sempre, infatti, la scuola si prende cura anche del benessere psico- fisico degli allievi, con un programma dedicato allo sport che rafforza nei ragazzi anche la capacità di collaborare, di lavorare in squadra, in campo come in cucina. Successivamente ci si trasferirà presso la sede di via della Stazione per proseguire la visita dei laboratori, della cucina didattica e delle varie aule.