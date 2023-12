Cent’anni di Italo Calvino: le “Lezioni americane” diventano “iper” grazie alla Biblioteca regionale di Aosta

Frutto di un lavoro appassionato condotto da un gruppo di ricercatori con sede a Lucca, questo libro rappresenta una sfida accolta con entusiasmo lanciata dal grande scrittore. Le "Iper Lezioni americane" trasformano un'avventura letteraria in un progetto culturale unico, grazie al contributo fondamentale della Biblioteca Regionale della Valle d'Aosta.

Questo progetto prende spunto da un passaggio delle "Lezioni americane" di Calvino, in cui egli fa riferimento a un testo di Barbey d’Aurevilly sulla "magia", sfidando implicitamente i lettori ad andare oltre il testo stesso. Il gruppo di ricerca ha accettato questa sfida e ha individuato l'edizione francese del 1977 menzionata da Calvino nella Biblioteca Regionale della Valle d'Aosta. Da questo punto di partenza è nata l'idea di trasformare la biblioteca in un laboratorio per un audace esperimento librario.

Il libro "Iper Lezioni americane" è il risultato di questo lavoro meticoloso: si affianca al testo di Calvino arricchendolo con riferimenti e fonti citate dall'autore. Le "Lezioni americane", pensate inizialmente come interventi da presentare ad Harvard e non per la pubblicazione, sono piene di citazioni ad autori, libri e opere di vario genere, molte delle quali sono soltanto accennate anziché esposte direttamente. Il gruppo di ricerca ha esaminato attentamente il testo di Calvino per individuare tutte queste citazioni, ampliando così l'esperienza di lettura e la conoscenza della vasta rete culturale tessuta dall'autore stesso.

Pubblicato nel 2023, questo lavoro non solo approfondisce le "Lezioni americane" di Calvino, ma offre anche una nuova prospettiva su questa raccolta postuma.

Il progetto è stato realizzato da IMMAGINA, un'associazione culturale con sede a Lucca, che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione della Biblioteca Regionale della Valle d'Aosta. Grazie all'accesso a numerose risorse e testi citati da Calvino e conservati nella loro collezione, è stato possibile portare avanti questa iniziativa.

Il libro è stato presentato in anteprima durante l'IMMAGINA Festival 2023 a Lucca, un evento dedicato alla leggerezza di Italo Calvino. Stampato in una tiratura limitata di 200 copie, realizzate artigianalmente, numerate e prodotte con inchiostri ecologici su carta sostenibile, il libro è stato esaurito in poche ore. Una nuova edizione di 150 copie sarà presto disponibile per l'acquisto online sul sito dell'associazione immaginafestival.it/iper-lezioni-americane.

L'evento del 21 dicembre ad Aosta rappresenterà un'opportunità unica per conoscere da vicino il libro e l'intero progetto, attraverso le parole di uno dei curatori di IMMAGINA, Arnaldo Filippini.