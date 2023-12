Migranti: quando dove e perché, convegno ad Aosta

Le migrazioni, in entrata e in uscita dall’Italia, saranno al centro di un incontro in programma mercoledì 6 dicembre, alle 17h30, presso il Salone del Vescovado di Aosta.

L’evento è organizzato dalla Fondation Chanoux in collaborazione con la diocesi di Aosta e la Fondazione Migrantes di Roma e ha ricevuto il patrocinio della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Sono previsti gli interventi del vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, di mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore generale della Fondazione Migrantes, di Andrea Gatto, responsabile Migrantes per la diocesi di Aosta e di Delfina Licata, curatrice del «RIM - Rapporto Italiani nel Mondo», la pubblicazione che, ogni anno, fotografa la situazione dell’emigrazione dalle diverse regioni del Paese, attraverso quadri statistici e analisi redatte da esperti.

La dottoressa Licata illustrerà il contenuto dell’edizione 2023 del Rapporto, che sarà messa a confronto con l’altro Rapporto edito dalla Migrantes, quello dedicato all’Immigrazione in Italia.

Si comporrà, in tal modo, il quadro, complesso, di due fenomeni che stanno ridisegnando la composizione sociale dell’Italia e avranno grande influenza negli anni a venire.

"Dialogheranno con la curatrice del RIM Michela Ceccarelli e Alessandro Celi - spiega Marco Gheller, Presidente di Fondation Chanoux, componenti del Comitato scientifico della Fondation Chanoux, che studiano da anni l’emigrazione valdostana e sono autori di libri ed articoli sull’argomento.