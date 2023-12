Barocco 'per rilanciare la montagna serve un patto tra aree, comunità, figure diverse e responsabilità'

"È stata in assemblea annuale interessante, come ricordato dal Presidente Bussone, siamo territori, l nostri, che vogliono diritti di cittadinanza, scuole, trasporti, sanità e assistenza. Che producono lavoro che nella fiscalità differenziata e peculiare sperano per poter non soffrire di una inadeguata e insopportabile concorrenza. La montagna che chiede innovazione, risoluzione del digital divide". Jean Barocco, Consigliere nazionale Uncem, commenta i lavori dell'Assembela dell'Unione Nazionale comuni montani, svoltasi oggi a Roma, alla quale è intervenuto anche il Presidente Mattarella. In altra parte del giornale i commenti dell'Assessore Luciano Caveri.

"Con il Sottosegretario Butti e il CapoDipartimento Borrelli - spiega Barocco - ci stiamo lavorando intensamente; siamo territori che proteggono le scuole, le riorganizzano. Vogliono medici e pediatri di base per non andare via. Asili e servizi per le famiglie affinché non fuggano a valle.Siamo territori che vogliono formazione sui mestieri della montagna, in loco.Territori che sono felici del turismo. Che cresce, nella neve e d’estate. Turismo che prevede che le comunità che siano lì tutto l’anno, siano felici. Felici per turisti non predatori, non per caso, non occasionali, ospiti che vivano in pratica la nostra montagna".

Per il Consiglire valdostano dell'Uncem, "È necessario generare un patto tra aree urbane, città delle Alpi e degli Appennini, con le valli. Con i territori". E precisa "Il patto è quello che evita conflitti e incomprensioni. Ve ne sono state troppe nel passato". Per questo secondo Jean Barocco, "il patto tra aree, tra comunità, figure diverse, responsabilità. Le Città non si voltino dall’altra parte e non pensino di bastare a se stesse. È tutto da costruire. E su questi temi l’Uncem ci sarà".