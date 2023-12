Nuova sede per i servizi di riabilitazione dedicati a adulti e anziani

I servizi di riabilitazione distrettuali dedicati alla popolazione in età adulta e anziana residente in Aosta e nelle frazioni vicine saranno operativi da lunedì 4 dicembre presso la nuova sede situata in località Croix Noire di Saint-Christophe, 45/B. In precedenza, il Servizio si svolgeva nella sede dell’ex maternità.

Riguardo alle prenotazioni di fisioterapia e logopedia per adulti/anziani, il numero rimane quello del call center (0165 543434). Anche il numero per contattare direttamente i riabilitatori (0165 546059) rimane invariato.

La nuova sede rappresenta un miglioramento importante sia per i riabilitatori, che avranno la possibilità di operare in locali attrezzati e moderni, sia per gli utenti, che potranno usufruire di servizi in ambienti accoglienti e facilmente accessibili.

Nel dettaglio, la nuova sede è dotata di spazi che consentono di:

ospitare un “polo riabilitativo” dedicato agli utenti adulti/anziani composto da 7 fisioterapisti e una logopedista attualmente operativi in sedi diverse;

gestire alcune tipologie di trattamento, quali ad esempio quelli di linfodrenaggio per la riabilitazione dei pazienti con esiti di chirurgia oncologica, utenti fragili che necessitano di spazi riservati e in grado di garantire la necessaria privacy;

organizzare terapie di gruppo per il trattamento dei dismorfismi della colonna, garantendo un servizio specifico per un numero maggiore di utenti con un impiego minore di risorse.

Inoltre, la nuova sede è facilmente accessibile, climatizzata, ubicata in una zona facilmente raggiungibile e dotata di parcheggi dedicati.

Per quanto riguarda i Servizi di riabilitazione per gli utenti in età evolutiva (0-18 anni), l’Azienda sta procedendo nell’individuazione di spazi in cui prossimamente realizzare un “polo” riabilitativo in cui saranno operativi 4 logopedisti dedicati all’ambito dell'età evolutiva; 1 terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva; 1 fisioterapista dedicato all’area dell'età evolutiva; 1 educatore professionale; 1 operatore di front line.

La definizione delle nuove sedi è stata l’occasione per rivedere la collocazione complessiva dei servizi di riabilitazione nelle diverse sedi distrettuali di Pont Suaz, Variney e Nus nell’ottica di garantire una presa in carico degli utenti da parte di équipe multiprofessionali, garantendo la presenza di tutti i riabilitatori coinvolti nella realizzazione dei Progetti Riabilitativi (PRI). L’obiettivo è realizzare una rete meglio articolata su tutto il territorio del Distretto 2 attraverso una collocazione uniforme dei servizi di riabilitazione, che collaborano sinergicamente nella presa in carico degli utenti in base alle priorità aziendali definite.

Inoltre, la sede distrettuale di Variney è stata dotata di una nuova palestra sfruttando gli spazi attigui al presidio. Questo ampliamento ha consentito di aumentare il numero di professionisti della riabilitazione in servizio per i Comuni interessati, nonché di potenziare la risposta alla popolazione residente e agli ospiti della struttura.

Questa nuova organizzazione favorisce, da un lato, l’accesso equo degli utenti ai servizi distribuiti sul territorio e, dall’altro, l’operatività dei riabilitatori in un contesto multidisciplinare per garantire la realizzazione dei Progetti Riabilitativi (PRI), definiti in collaborazione con vari professionisti (fisiatri, NPI, MMG, PLS, psicologi) coinvolti nella presa in carico degli utenti cronici e disabili.