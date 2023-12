Costernazione nella Valdigne per decesso sindaco di Pré-Saint-Didier

È con profondo rispetto e gratitudine che si onora la memoria di Riccardo Bieller, figura di spicco nell'ambito dell'Union Valdotaine e pilastro essenziale per la comunità di Pré-Saint-Didier e della Valdogne. La sua presenza è stata una costante fonte di ispirazione, con una lunga e preziosa carriera dedicata al servizio pubblico. Con oltre 48 anni di impegno amministrativo, Bieller ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di Pré-Saint-Didier e dell'intera Valdigne.

Il suo percorso iniziato nel 1975 come consigliere comunale lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, tra cui vice sindaco e successivamente primo cittadino del comune di Valdigne.

La sua dedizione si è estesa oltre i confini comunali, assumendo la presidenza di Valdigne Energie, all'interno del gruppo CVA. La sua straordinaria dedizione all'azione amministrativa è stata riconosciuta da varie istituzioni locali e regionali. Nel suo impegno, Bieller ha fatto parte per diversi anni del consiglio di amministrazione del Celva e del comitato esecutivo del Cpel, portando con sé non solo una ricca esperienza ma anche passione e senso di responsabilità.

Il suo contributo fattivo ha profondamente arricchito il tessuto sociale e istituzionale della Valle d'Aosta.

La comunità di Pré-Saint-Didier, attraverso l'amministrazione comunale, ha espresso profonda tristezza per la perdita improvvisa, riconoscendo Bieller come un sindaco coraggioso e innovativo, capace di trasformare il volto della città.

La sua incisiva presenza nel Consiglio di amministrazione del Celva e nel Comitato esecutivo del Cpel ha lasciato un segno indelebile nell'intera regione. Il presidente Alex Micheletto ha reso omaggio al suo impegno, esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia, agli amministratori locali e alla popolazione di Pré-Saint-Didier.

Il Cordoglio del Consiglio Valle per la morte di Riccardo Bieller

Il Presidente Alberto Bertin esprime il cordoglio del Consiglio Valle per l'improvvisa scomparsa di Riccardo Bieller, Sindaco di Pré-Saint-Didier e Presidente dell'Unité des Communes Valdigne Mont-Blanc, avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 1° dicembre 2023.

«Riccardo Bieller era un uomo oltre che un amministratore che metteva grande passione nelle cose che faceva - ricorda il Presidente Bertin -: con tenacia ed entusiasmo ha difeso e promosso il progetto di rilancio delle terme di Pré-Saint-Didier, così come ha contribuito, con progetti e idee, allo sviluppo del territorio di tutta la Valdigne. A nome mio personale e dell'Assemblea regionale esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e la nostra vicinanza alla comunità della Valdigne.»

Cordoglio del CPEL per la scomparsa di Riccardo Bieller, Sindaco di Pré-Saint-Didier

Il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali, a nome di tutta l’Assemblea, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Bieller, Sindaco di Pré-Saint-Didier e Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont Blanc.

Amministratore di lungo corso, in consiglio comunale fin dal 1975 e Sindaco per diverse legislature, Riccardo Bieller ha fatto parte per diversi anni del Consiglio di Amministrazione del CELVA e del Comitato Esecutivo del CPEL, amministrando con passione, impegno e senso di responsabilità e portando il proprio fattivo contributo e la sua ricca esperienza a servizio della famiglia degli Enti Locali valdostani.

L’Assemblea del CPEL esprime la propria vicinanza alla famiglia, agli amministratori comunali e a tutta la popolazione di Pré-Saint-Didier e alla comunità della Valdigne, colpiti da questo grave lutto.

Cordoglio del Presidente della Regione per la scomparsa di Riccardo Bieller

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, esprime, a nome della Giunta regionale e suo personale, il cordoglio per la scomparsa di Riccardo Bieller, Sindaco di Pré-Saint-Didier e Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont Blanc.

“Ci lascia un amministratore che ha vissuto con passione il suo ruolo – afferma il Presidente della Regione – e che ha fatto la storia di Pré-Saint-Didier e di tutta la Valdigne. Sempre attento alle esigenze del territorio che in ogni modo ha difeso con tenacia e arricchito con idee e proposte. Il suo innovativo impegno e il suo senso di responsabilità della “cosa pubblica” sono un lascito per molti amministratori. Esprimo tutta la vicinanza del Governo regionale e la mia personale alla famiglia e a tutta la comunità della Valdigne.”

Il deputato Franco Manes esprime condoglianze per la scomparsa di Riccardo Bieller

Il Deputato Franco Manes esprime profondo dolore per la scomparsa di Riccardo Bieller, sindaco di Pré-Saint-Didier. "La sua improvvisa dipartita - evidenzia Manes- rappresenta una perdita immensa non solo per la comunità di Pré-Saint-Didier e per l'intera Valdigne. Riccardo Bieller è stato un uomo di grande valore e integrità, con una dedizione pluriennale al servizio pubblico. La sua carriera amministrativa, iniziata nel 1975 come consigliere comunale, e proseguita attraverso i ruoli di vice sindaco e primo cittadino, fino a diventare presidente di Valdigne energie e

membro del consiglio di amministrazione del Celva, ha dimostrato un impegno encomiabile. La sua passione, il suo impegno e il senso di responsabilità con cui ha amministrato lasciano un segno indelebile nella comunità valdostana”.

Il Deputato ricorda Bieller non solo come un eccellente amministratore ma anche come un caro amico. “La nostra amicizia, nata e cresciuta nel corso degli anni, era fondata su una reciproca stima e rispetto. Riccardo con il suo contributo e la sua esperienza ha arricchito non solo la mia vita personale, ma anche quella di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare e collaborare con lui".

In questo momento di tristezza, Manes esprime la sua vicinanza alla famiglia di Riccardo, agli amministratori comunali, e a tutti gli abitanti di Pré-Saint-Didier e della Valdigne.