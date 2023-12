La Lega lamenta inefficienze nel sistema di pulizia dalla neve di strade e marciapiedi

La Lega Vallée d’Aoste esprime profondo disappunto per la gestione dell'arrivo della prima neve da parte dell'amministrazione comunale di Aosta, evidenziando lacune e inefficienze nel sistema di pulizia delle strade e dei marciapiedi nonostante le prevedibili previsioni meteorologiche.

Nonostante fosse stato annunciato un abbondante manto nevoso, l'intervento per liberare le strade e i marciapiedi è risultato inefficace in termini di tempistica ed efficienza, causando notevoli disagi ai cittadini aostani. Lunghe code, strade impraticabili e marciapiedi pericolosamente innevati hanno reso difficile e rischioso il normale transito pedonale.

Curiosamente, l'eccezione è stata la pulizia tempestiva della pista ciclabile, unica area trattata rapidamente. Tuttavia, sembra una scelta peculiare privilegiare la pulizia di un percorso per biciclette in una situazione climatica così avversa.

Di fronte a tali inefficienze e disagi, sarebbe auspicabile che il sindaco di Aosta e la sua amministrazione, fortemente sostenitori delle piste ciclabili, prendessero atto delle criticità riscontrate agendo concretamente.

L'utilizzo di biciclette potrebbe essere un'opportunità per loro per vivere in prima persona le difficoltà riscontrate dai cittadini, rendendosi conto degli errori commessi e intervenendo per migliorare la situazione.