Conflitto israelo-Palestinese, grande partecipazione per la serata organizzata dalla Fondation Chanoux

Mercoledì 22 novembre la sala conferenze della BCC di Aosta ha ospitato la conferenza Israele Palestina, coordinate storiche di un conflitto secolare. Serata divulgativa organizzata dalla Fondation Chanoux in collaborazione con Ipsia e Voci di Pace Valle d'Aosta.

Dopo i saluti istituzionali dell'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz Per oltre due ore Marco Gheller, presidente della Fondation Chanoux, ha dialogato con Federica Zoja, giornalista e volto del tgR con una lunga esperienza di corrispondente dal Medio Oriente, e Giancarlo Rosso che da sempre lavora per costruire ponti di pace e di dialogo tra israeliani ed arabi, oltre ad avere una profonda conoscenza della questione medio orientale.

L’obiettivo della serata era di fornire al pubblico alcune chiavi storiche, economiche e sociali per comprendere le cause e le implicazioni future dell’attuale conflitto che sta devastando la striscia di Gaza e, più in generale, il Medio Oriente.

Da sn: l'assessore Jean.Pierre Guichardaz, Marco Gheller, Giancarlo Rosso, Federica Zoja

Per Marco Gheller, presidente della Fondation Chanoux, « il successo della serata dimostra come fosse necessario proporre alla cittadinanza un momento divulgativo, dove affrontare semplicemente e pacatamente la questione, senza tifoserie e schieramenti a priori ».

Nel corso della serata sono emersi numerosi spunti di riflessione e non sono mancate le occasioni di dibattito, ma Federica Zoja ha ricordato come di fronte a una questione così complessa non si debba cedere alla polemica, bensì invitare tutti ad approfondire la questione per capire meglio il presente.