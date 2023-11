Disciplina della circolazione nelle Ztl del centro storico di Aosta

Per consentire il regolare svolgimento del Marché Vert Noël, contemperando le necessità degli espositori e dei visitatori del mercatino di Natale con quelle dei residenti e/o possessori di posto auto o autorimessa nelle aree Ztl interessate dalla manifestazione, tramite due ordinanze sono state istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale, in vigore fino al 26 gennaio 2024:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di titoli autorizzativi per il transito e la sosta in Ztl (da ritenersi pertanto sospesi di validità), e a esclusione di quelli in possesso di autorizzazione per i mercatini di Natale, in piazza Giovanni XXIII, piazza Caveri e piazza Roncas;

sospensione o modifica di fruizione oraria di tutti i permessi Ztl così meglio specificati:

Permessi Ztl di tipo “A” (possessori a qualsiasi titolo di autorimessa o posto auto) in piazza Giovanni XXIII e piazza Caveri, già sospesi e da tempo e sostituiti dai contrassegni temporanei “arancioni” (per lavori di riqualificazione e scavi archeologici nelle predette piazze) che consentono la sosta in piazza San Francesco, via Hôtel des Etats, via De Sales, viale della Pace e piazzale adibito a parcheggio sito tra via Monte Solarolo e via Monte Pasubio, prorogati fino al 26 gennaio 2024 (esponendo in modo visibile sul cruscotto i permessi);

Permessi Ztl di tipo “A” (possessori a qualsiasi titolo di autorimessa o posto auto) in piazza Roncas, via De Sales, via Croce di Città, fruibili esclusivamente dal lunedì a venerdì dalle ore 20,30 alle ore10; il sabato e i festivi dalle ore 22,30 alle ore 9,30; mentre negli orari di apertura al pubblico del Marché Vert Noël saranno ritenuti sospesi con la possibilità per i titolari di tali permessi di sostare nel piazzale adibito a parcheggio sito tra via Monte Solarolo e via Monte Pasubio fino al 26 gennaio 2024 ( esponendo in modo visibile sul cruscotto i permessi).

Permessi Ztl di tipo “A” validi per via Abbé Gorret e per piazza Roncas dal civico n. 18 al civico n. 30 (aree private), modifica dei percorsi da seguire e rispettare per raggiungere la proprietà privata (posto auto interno o autorimessa), consentendo, in entrata, il transito da via Martinet Ztl (dall’intersezione semaforica con corso Saint-Martin–de-Corléans e corso XXVI Febbraio- direzione Nord-Sud) e, in uscita, il transito da via Abbé Gorret, con senso di marcia Est-Ovest, fino al 26 gennaio 2024;

sospensione del tratto di area pedonale di via Martinet e divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli autorizzati, in via Tourneuve all’altezza dell’intersezione con piazza Roncas ove è stata predisposta una chicane per rallentare il traffico veicolare;

Permessi Ztl di tipo “C” e “D” per il transito e la sosta in via De Sales, via Croce di Città e via Martinet vedranno modificato l’orario di fruibilità, dal lunedì al venerdì dalle ore 4 alle ore 10 e dalle ore 20,30 alle ore 21,30; il sabato e i festivi esclusivamente dalle ore 4 alle ore 9,30;

Permessi Ztl di tipo “T” e “K” rilasciati e validi esclusivamente negli orari compresi tra le ore 4 e le ore 9,30 e a seguito di attenta verifica del caso;

Permessi Ztl di tipo “TR” per il transito e la sosta in via De Sales, via Croce di Città e via Martinet concessi a titolari di attività commerciali, artigianali e di trasloco autorizzati in questa categoria al transito e sosta h 24, con comunicazione entro 10 giorni dall’avvenuto accesso agli uffici preposti, per una durata massima di trenta minuti, saranno limitati nell’orario esclusivamente a Mercatini chiusi (a Mercatini aperti sono da considerarsi sospesi e quindi non validi);

Permessi Ztl di tipo “TR” per il transito e la sosta in via De Sales, via Croce di Città e via Martinet concessi, a titolo di esempio, per la consegna della stampa periodica, per il trasporto del pane, per la consegna di alimenti deperibili, per l’approvvigionamento di farmaci, autorizzati al transito e alla sosta con durata massima di 60 minuti dalle ore 4 alle ore 10, avranno limitazione oraria di accesso dalle ore 4 alle ore 9,30 (a Mercatini aperti sono da considerarsi sospesi e quindi non validi);

Permessi Ztl di tipo “TRAnnuale” per il transito e la sosta in via De Sales, via Croce di Città e via Martinet concessi a titolari di attività commerciali, artigianali e di trasloco autorizzati in questa categoria al transito e sosta h 24, avranno limitazione oraria di accesso dal lunedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 10; il sabato e i festivi dalle ore 22,30 alle ore 9,30 (a Mercatini aperti sono da considerarsi sospesi e quindi non validi);

Permessi Ztl di tipo “TRAnnuale” per il transito e la sosta in via De Sales, via Croce di Città e via Martinet concessi, a titolo di esempio, per la consegna della stampa periodica, per il trasporto del pane, per la consegna di alimenti deperibili, per l’approvvigionamento di farmaci, per la raccolta rifiuti, autorizzati al transito e sosta con durata massima di 60 minuti dalle ore 4 alle ore 10, avranno limitazione oraria di accesso dalle ore 4 alle ore 9,30 (a Mercatini aperti sono da considerarsi sospesi e quindi non validi);

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di titoli autorizzativi per il transito e la sosta in Ztl (da ritenersi pertanto sospesi di validità), che subiranno le modifiche di fruizioni necessarie, a esclusione di quelli in possesso di apposita autorizzazione per i Mercatini di Natale, fino al 26 gennaio 2024 in via Forum;

sospensione o modifica di fruizione oraria di tutti i permessi Ztl così meglio specificati:

Permessi Ztl di tipo “A” (possessori a qualsiasi titolo di autorimessa o posto auto) in via Forum, sospesi fino al 26 gennaio 2024, potranno usufruire di contrassegni temporanei “arancioni” che consentono la sosta in piazza San Francesco, via Hôtel des Etats, via De Sales, viale della Pace e piazzale adibito a parcheggio sito tra via Monte Solarolo e via Monte Pasubio, e che vengono prorogati fino al 26 gennaio 2024 (esponendo in modo visibile sul cruscotto i permessi);

Permessi Ztl di tipo “A” (possessori a qualsiasi titolo di autorimessa o posto auto) in piazza Caveri, sospesi fino al 26 gennaio 2024, potranno usufruire di contrassegni temporanei “arancioni” e nel contempo, a Mercatino chiuso, potranno transitare in via De Sales per raggiungere la proprietà privata;

Permessi Ztl per strutture turistico-ricettive e assimilabili ( con parcheggio privato o per le operazioni di carico scarico bagagli) in piazza Roncas, via De Sales, via Croce di Città, e altre aree occupate dal Marché Vert Noël, negli orari di apertura al pubblico dei Mercatini saranno ritenuti sospesi, con la possibilità, per i titolari di tali permessi di sostare nel piazzale adibito a parcheggio sito tra via Monte Solarolo e via Monte Pasubio fino al 26 gennaio 2024 (esponendo in modo visibile sul cruscotto i permessi di tipo “Arancione” rilasciati dagli Uffici della società APS).