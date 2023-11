Da Gressan a Ruvo di Puglia per presentare i prodotti tipici valdostani

Da Gressan a Ruvo di Puglia, in Nome dei Prodotti Tipici. Da Gressan a Ruvo di Puglia in rappresentanza delle specialità locali. Dalle specialità valdostane ai cardoncellos, passando per il vino nuovo Ruvese, un gemellaggio in onore dei prodotti tipici che diventano attrattive turistiche ed economiche.

Per la prima volta, i prodotti valdostani varcano i loro confini e raggiungono la Puglia, più precisamente Ruvo di Puglia.

La Pro Loco di Gressan e l'amministrazione comunale della città valdostana sono arrivate ieri sera a Ruvo e terranno uno stand in Piazza Matteotti. Tutto è nato dall'idea di Rocco Lauciello, presidente di Unpli Puglia, e di Monia Rutigliani, vicepresidente della Pro Loco di Gressan e originaria di Ruvo di Puglia. Nata a Bari da genitori originari di Ruvo, è arrivata a Gressan all'età di 18 anni.

La loro conoscenza, avvenuta in occasione della festa di Sant'Orso, ha dato vita a questo scambio enogastronomico di grande interesse.Il Re Cardoncello ha avuto la forza di portare i valdostani fuori dalla loro regione e di arrivare a Ruvo per vivere insieme due giorni molto intensi.Tredici sono arrivati a Ruvo in aereo, mentre un camion di prelibatezze è giunto ieri sera.

Nel loro stand, troveremo Polenta, Bleu d'Aoste, Fontina, Mele d'Or, Genepì, Succo di mela, vino rosso, La Flantze, un pane a base di farina integrale coltivata nella Valle, frutta secca e uva passa, pane nero per accompagnare marmellate o formaggi.

A Ruvo si sono uniti il sindaco di Gressan Michel Martinet, Olivio Marconi, cuoco e alpinista, Francesco Tricarico, Gabriella Savioz, consigliera comunale, Michela Greco, consigliera per le politiche sociali, Andrea Berlier, consigliera per l'Agricoltura, Nathalie Argentour, Enrico Aluisini, Lenita Maruca e Monia Rutigliani.

Un imperdibile appuntamento torna, come ogni anno, il secondo weekend di novembre e per la diciottesima edizione. L'11 e 12 novembre vi invitiamo a Ruvo di Puglia in occasione della Sagra del Fungo Cardoncello. Due giornate da non perdere, immersi nella bellissima cittadina di Ruvo di Puglia con il suo invidiabile Centro Storico e i caratteristici vicoli, la Cattedrale icona romanica pugliese e il Museo Jatta.

Ad allietare il tutto ci sarà musica e spettacoli con un ricco programma alla scoperta del territorio. Non mancheranno esibizioni popolari nelle piazze della città, escursioni e visite guidate.