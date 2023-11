EVENTO SCIENTIFICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Gli ultimi indicatori di esito, pubblicati sul sito Agenas, confermano che, grazie a una presa in carico importante, in Valle d’Aosta la percentuale degli effetti dovuti alle complicanze a cui vanno incontro i pazienti diabetici (ricoveri e amputazioni) è di molto inferiore alla media italiana. Le ospedalizzazioni per complicanze a breve e lungo termine sono lo 0,12 per mille contro il dato italiano dello 0,31 per mille. Non c’è nessuna ospedalizzazione per diabete non controllato (la media nazionale è invece dello 0,07 per mille)

In occasione della Giornata mondiale del diabete, celebrata il 14 novembre, la Struttura Complessa di Medicina interna dell’Ospedale “Parini” di Aosta organizza un evento scientifico e formativo in programma il 10 novembre dalle ore 14:00 alle 19:00 all’Hostellerie du Cheval Blanc ad Aosta.

L’iniziativa, intitolata "Aggiornamento in Malattie Rare, del Metabolismo e Diabetologia”, è dedicata (e accreditata ECM) a medici chirurghi specialisti in tutte le discipline, infermieri, dietisti, fisioterapisti, e biologi.

Gli ultimi indicatori di esito sul diabete in Valle d’Aosta, pubblicati sul sito Agenas, confermano che, grazie a una presa in carico importante, in Valle d’Aosta la percentuale degli effetti dovuti alle complicanze a cui vanno incontro i pazienti diabetici (ricoveri e amputazioni) è di molto inferiore alla media italiana. Le ospedalizzazioni per complicanze a breve e lungo termine del diabete sono in Valle lo 0,12 per mille contro il dato italiano dello 0,31 per mille. Non c’è nessuna ospedalizzazione per diabete non controllato (la media nazionale è invece dello 0,07 per mille).

“L’attenzione dell’Assessorato su questi temi è alta - sottolinea l’Assessore Carlo Marzi - in particolare, nello scorso mese di luglio abbiamo previsto rimborsi per le spese che le persone devono sostenere per visite e cure non erogabili in Valle d’Aosta, tra cui anche quelle relative alle malattie rare. Con riferimento al Diabete, favoriamo il dialogo costante tra i pazienti e i referenti clinici per meglio rilevare i bisogni e condividerne le soluzioni. In particolare, abbiamo previsto che nella nostra regione i pazienti diabetici possano essere dotati di dispositivi all’avanguardia, per garantire la qualità e la continuità terapeutica degli assistiti, attraverso importanti risorse della quota destinata ai LEA aggiuntivi regionali”.

“ll nostro lavoro produce risultati significativi nella cura della popolazione grazie a una solida collaborazione con i medici di famiglia e con altri specialisti che si occupano di questa patologia – sottolinea il dottor Giulio Doveri, endocrinologo, Direttore del Dipartimento delle Discipline mediche e della Struttura Complessa di Medicina interna -. La gestione dei pazienti sta funzionando in modo efficace. La cura del diabete, con il suo impatto sulla riduzione del rischio cardiovascolare, comprende sia servizi ad alta tecnologia sia farmaci altamente innovativi. Offriamo un servizio completo nell'ambito della diabetologia, che copre una vasta gamma di aspetti, dall'assistenza al piede diabetico alle donne in gravidanza, passando per l'uso di microinfusori di insulina. Considerando una popolazione di 120.000 persone, il servizio risulta particolarmente completo. Il mio personale ringraziamento va a tutti gli specialisti che ogni giorno si spendono per offrire un’assistenza d’eccellenza ai nostri pazienti".

Il diabete ha contorni epidemici importanti perché, in linea con i dati nazionali, coinvolge il 5% della popolazione valdostana: nella regione ci sono circa 6.000 pazienti con diabete mellito.

La gestione di questa malattia “coinvolge una vasta gamma di professionisti del settore sanitario, e il coordinamento tra diabetologi, medici di medicina generale, infermieri, dietisti e psicologi è essenziale per garantire la qualità della cura – prosegue il dottor Doveri -. Quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del diabete, abbiamo scelto di offrire ai nostri professionisti una formazione specifica per rafforzare le competenze in questo ambito, tenendo conto degli sviluppi terapeutici recenti e dell'importanza della digitalizzazione nella gestione del diabete mellito”.

Il Dott. Antonio Ciccarelli, responsabile scientifico dell'evento e endocrinologo responsabile della Struttura Dietologia e Nutrizione clinica: “Si tratta di una bella opportunità per i nostri professionisti di approfondire le conoscenze e competenze in ambito diabetologico, delle patologie del metabolismo e sulle Malattie rare, sottolineando le sfide più grandi presenti in ambito internistico: da un lato la necessità di mettere in campo una gamma di competenze che non possono essere fornite da una sola figura professionale, dall’altro le problematiche di difficile diagnosi e terapia”. “L'obiettivo formativo principale dell'evento - prosegue - è quello di fornire linee guida, protocolli e procedure aggiornate per il trattamento e la gestione delle Malattie rare, delle patologie del metabolismo e del diabete. Queste informazioni saranno essenziali per migliorare la diagnosi e la terapia di queste condizioni mediche complesse”.

La soglia per definire una Malattia rara è fissata allo 0,05% della popolazione, non più di un caso ogni 2.000 persone. Nel nuovo atto aziendale dell’Ausl è prevista una nuova Struttura dedicata alla gestione delle Malattie rare.

Le iscrizioni per l'evento sono aperte e possono essere effettuate dal sito www.e-belf.it nella sezione "Eventi residenziali." È possibile selezionare l'evento e compilare l'apposito modulo d'iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino a esaurimento dei 80 posti disponibili.