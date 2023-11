Le parole d'ordine di Renzo Testolin 'sicurezza territorio, sviluppo economico, dignità del lavoro, sociale, volontariato e servizi alla persona

Per Testolin il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026 rappresenta un passo avanti significativo poiché per la prima volta tiene traccia dell'attuazione degli obiettivi precedentemente definiti, fornendo una visione più organizzata e strutturata per Assessorati e Dipartimenti. Questo nuovo approccio rispecchia i modelli organizzativi più moderni ed è una risposta alle esigenze sia della struttura amministrativa che dei cittadini e delle imprese.

Un punto cruciale del documento è la sostenibilità a medio e lungo termine, affrontata in vari settori, tra cui la sicurezza del territorio, lo sviluppo economico ed energetico, la dignità del lavoro, l'attenzione al sociale, il volontariato e i servizi alla persona. Questi temi sono dettagliati in 47 schede con obiettivi specifici. La sostenibilità è strettamente legata alle strutture di presidio del territorio, sia pubbliche che private, come agricoltori e professionisti della montagna, che riceveranno un adeguato sostegno.

Anche gli interventi sugli impianti di risalita dovranno seguire un approccio sostenibile, così come le azioni di manutenzione che coinvolgeranno il mondo agricolo e i consorzi di miglioramento fondiario. La promozione delle eccellenze locali, dei prodotti enogastronomici e del territorio rurale sono obiettivi strategici nel settore agricolo e forestale.

Una riflessione approfondita sarà dedicata alla definizione di politiche per le vie di comunicazione transfrontaliere, garantendo la sicurezza della circolazione e la pianificazione di interventi futuri. Altri punti chiave includono la riforma dell'Amministrazione regionale, la digitalizzazione, la logistica delle sedi amministrative e la valutazione della Società di Servizi Valle d'Aosta.

Il Presidente ha ribadito l'importanza della formazione continua per le imprese, l'orientamento e l'istruzione professionale per i giovani, il supporto alle persone in cerca di lavoro e alle persone svantaggiate, insieme alla promozione della mobilità sostenibile e dei trasporti pubblici.

Per quanto riguarda le politiche sanitarie, il Presidente ha evidenziato l'avvio delle opere per il nuovo ospedale regionale e la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale.

L'Università è un altro punto di attenzione, con un focus sul completamento del nuovo polo universitario Testafochi e sullo sviluppo della didattica e della ricerca.

Infine, nel settore turistico, l'attenzione è rivolta alle politiche di sviluppo turistico, al marketing strategico regionale e alla creazione di un marchio ombrello regionale per favorire la destagionalizzazione del turismo.

Il Presidente ha infine sottolineato l'importanza di rilanciare il sistema delle autonomie valdostane attraverso la concertazione politica tra la Regione e gli enti locali e l'esercizio delle competenze statutarie attraverso la Commissione paritetica.