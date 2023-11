L’enogastronomia della Valle d’Aosta a Parigi

La giornata del 13 novembre prenderà avvio con un convegno sull’alimentazione, condotto da qualificati esperti del settore, e darà poi spazio alla presentazione della Valle d’Aosta. Ad illustrare le peculiarità delle quattro DOP, dei vini DOC e di tutto il paniere dell’enogastronomia regionale interverranno produttori e tecnici del settore. A seguire il buffet, preparato dallo chef Agostino Buillas, che permetterà ai presenti di degustare i prodotti in purezza e di scoprire gli abbinamenti tra i diversi sapori e i piatti della tradizione.

“Abbiamo accolto con piacere ed interesse la proposta pervenutaci dal Consolato Generale d’Italia di Parigi, di organizzare un evento promozionale della Valle d’Aosta nella capitale francese dove la nostra regione non ha mai cessato di promuovere azioni di marketing turistico”, dichiara l’Assessore del Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques. “È un’occasione, questa, che coinvolgendo due Assessorati regionali, propone una presentazione delle evidenze turistiche e dei prodotti delle eccellenze alimentari della nostra regione, che avranno un posto d’onore nel corso del Convegno ‘A tavola con la cucina italiana. Il benessere con gusto: la Valle d’Aosta”. Il collega Marco Carrel porterà i saluti di tutto il Governo regionale e farà gli onori di casa al Buffet dove gli ospiti degusteranno il meglio delle nostre specialità culinarie e delle nostre produzioni vitivinicole.”

A rappresentare la Regione Valle d’Aosta sarà, infatti, presente a Parigi l’Assessore Marco Carrel, che sottolinea “l’opportunità venutasi a creare, grazie ai contatti fra la nostra regione, Riccardo Garosci, Vice Presidente della Maison de l’Italie e Maria Chiara Prodi, Direttrice de la Maison de l’Italie, rappresenta un’occasione imperdibile per la promozione dei nostri prodotti enogastronomici in un contesto culturale a noi particolarmente vicino. Il legame linguistico e culturale con la Francia così come il prestigio di una vetrina nel cuore di Parigi sono alla base di questa bella iniziativa che vuole mettere in luce la qualità e la genuinità delle nostre eccellenze”.

“Lo spazio che verrà dedicato alla presentazione dei nostri prodotti – conclude l’Assessore Carrel -, anche attraverso il racconto del nostro territorio e del lavoro dei nostri produttori, si inserisce perfettamente nella nostra visione di promozione, orientata alla valorizzazione di tutto il settore agricolo valdostano”.

È questa l’ottava edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo”, un’iniziativa che la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale organizza ogni anno con l’obiettivo di valorizzare la tradizione culinaria italiana all’estero, sostenere le esportazioni del settore agroalimentare e promuovere i flussi turistici legati agli itinerari enogastronomici.